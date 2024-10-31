Suçu vatandaşa attılar

Evsel atıkları denize arıtmadan deşarj ettiği gerekçesi ile geçmişte defalarca Çevre Bakanlığı tarafından para cezasına çarptırılan İzmir Büyükşehir Belediyesinin su ve kanalizasyon şirketi İZSU, evsel atıkları Çiğli'deki arıtma tesisine yönlendiren büyük kanal hattında temizlik çalışması başlattı. Temizlik çalışmaları hakkında bilgi veren İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Harita Teknikeri Umut Özdemir, kolektör hattındaki kirlilikten vatandaşları sorumlu tuttu. Özdemir, "Vatandaşlarımızdan daha duyarlı olmasını diliyoruz. Lütfen ıslak mendil ve peçetelerinizi tuvalete atıp sifonu çekmeyin. Hatta gelen bu atıklar dipte birikiyor ve hem insan hem de çevre sağlığını etkiliyor" dedi. İç körfeze atık suları arıtmadan deşarj eden İZSU'nun körfez kirliliği için vatandaşı adres göstermesi tepkileri de beraberinde getirdi.Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İZSU'ya yüklendi. Kaya "Körfez'in kirlenmesinin sebeplerinin başında İzmirli hemşehrilerimizin ıslak mendil ve peçetelerini tuvalete atıp sifonu çekmeleri geliyormuş! Döndünüz dolaştınız, sonunda ihaleyi vatandaşa bıraktınız. Zahmet olmuş, lütfetmişsiniz. Belediye olarak bugüne kadar asli görevlerinizi ve rutin işleri bile yapmadığınızı itiraf edip, yapmaya başlayınca da haber yapmışsınız. Körfez'in bu hale gelmesinde, kendiniz dışında herkesi sorumlu tuttunuz. Ama son hamlenize de gerçekten şapka çıkartılır" dedi.AK PARTİ İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir Körfezi'ndeki kirliliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in resimlerinin bulunduğu mankenleri körfezde yüzdürerek tepki gösterdi. Kırkpınar, körfezin, karadan gelen kirlilik nedeniyle artık nefes alamadığını belirtti. Bu durumun utanç verici olduğunu ifade eden Kırkpınar, seçim dönemlerinde körfezin temizleneceğini vadeden belediye başkan adaylarının, bunun yerine daha çok kirlettiğini savundu. Cemil Tugay ve Tunç Soyer'in "körfezi temizleme" sözü verdiğini hatırlatan Kırkpınar, "Onlar vatandaşlarımıza körfezde de yüzeceğiz' sözünü vermişlerdi. Biz onların vermiş olduğu bu sözü yerine getirmek için yanımızdaki maket belediye başkanlarını körfezimizde yüzdürmeye çalışacağız" dedi.