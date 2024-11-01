84 bin 942 kişiyi kutsal yolculuğun heyecanı sardı

2025 yılının hac kuraları, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda bilgisayar ortamında ve noter huzurunda hacı adaylarının yakınlarının da katılımı ile çekildi. 1 milyon 849 bin 584 kişinin yer aldığı çekilişle bu sene Türkiye'den 84 bin 942 kişiye hacca gitme imkânı sağlanacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bütün bu acı ve gözyaşını dindirmenin, dökülen kanın ve çiğnenen insan onurunun önüne geçmenin yolu, Müslümanların İslam'ın öğrettiği şekilde birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içinde hareket etmelerinden geçmektedir" dedi. Hac ibadetinin İslam binasının üzerine oturduğu beş temel esastan biri olduğunu anımsatan Erbaş, "Hac, aynı kitabı rehber bilenlerin, aynı peygamberi önder kabul edenlerin, aynı kıbleye yönelenlerin, aynı inanç, aynı aşk ve aynı heyecanla bir araya geldikleri muazzam bir kardeşlik buluşmasıdır" dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hacla ilgili hizmetleri 1979'dan beri büyük bir titizlikle yürüttüğünü belirtti. Bu sene Suudi Arabistan tarafından Türkiye'ye tanınan kontenjanın 84 bin 942 olduğunu belirten Erbaş, "Kurada adı çıkan kardeşlerimiz, önümüzdeki hac ibadeti için kesin kayıt yaptırma hakkı kazanmış olacaktır. Rabb'im hayırlısıyla tamamlamayı nasip eylesin" dedi. Konuşmaların ardından kaydını yenileyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 849 bin 584 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi. Bilgisayar ortamında ve noter huzurunda yapılan kura çekimine, hacı adayları ve yakınları katıldı.