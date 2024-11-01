Haberler Gündem Haberleri Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yenidoğan çetesi açıklaması: İddialar gerçek dışı
Giriş Tarihi: 1.11.2024 18:53 Son Güncelleme: 1.11.2024 19:08

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yenidoğan çetesi açıklaması: İddialar gerçek dışı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yenidoğan çetesi soruşturmasına yönelik Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’in görevden alındığına dair iddiaların gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan yenidoğan çetesi açıklaması: İddialar gerçek dışı

Bakan Tunç açıklamasında şunları kaydetti:

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada hazırlanan fezleke, suçun Ağır Ceza Mahkemesi'nin görev alanına girmesi nedeniyle bağlı olduğu Ağır Ceza Mahkemesinin bulunduğu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiştir. Şüpheliler hakkında da Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açılmıştır. Cumhuriyet Savcımızın görevden alınması söz konusu olmayıp Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki görevine devam etmektedir. Ayrıca Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı'nın tehdit edilmesi ile ilgili olarak ve yine aynı konuda diğer şüpheliler bakımından soruşturma Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nda titizlikle yürütülmektedir. Doğruluğunu teyit etmeden, sosyal medyada yargıyı yıpratmaya yönelik dezenformasyon içeren bir yalan haberi ana muhalefet partisinin sözcüsünün paylaşıyor olması da büyük sorumsuzluktur.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yenidoğan çetesi açıklaması: İddialar gerçek dışı
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