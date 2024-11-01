Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin seçim rüşveti

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 2008'de alınan encümen kararı ile Altındağ ilçesinde bulunan 8 katlı binanın 'Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine yapılacak takas işleminden sonra muhatap oda tarafından herhangi bir özel veya tüzel kişiye satışının yapılması ve kiraya verilmemesi" kararlaştırıldı.
İLK ŞİKAYET TİCARET BAKANLIĞINA
Ancak Büyükşehir Belediyesince encümen kararına aykırı olarak binada bulunan 7 adet dükkanın, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından 3. kişilere devredildiği tespit edildi. Bunun üzerine bazı esnaflar, dükkanların usulsüz şekilde bedelinin çok altında 3. kişilere satıldığı, bu şekilde kamunun zarara uğratıldığı gerekçesiyle avukatları aracılığıyla Ticaret Bakanlığına şikayette bulundu. Şikayet dilekçesinde, encümen kararına rağmen 2019 ve 2022'de satışı yapılan dükkanlarda hangi usul uygulandığı, serbest piyasa rayiç değer araştırması yapılıp yapılmadığı, satış sonrasın elde edilen gelirin birliğe ait resmi kayıtlara gerçeğe uygun şekilde yansıtılıp yansıtılmadığının tespitinin yapılması talep edildi.
SEÇİM ÖNCESİ DAVADAN VAZGEÇTİ
Ankara Büyükşehir Belediyesi, yapılan işlemin kamu zararı olduğuna kanaat getirerek Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne tapu iptali ve tescil davası açtı. Dava devam ederken, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 31 Mart Yerel Seçimler öncesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile bir araya gelerek konu hakkında görüşmeler yaptığı iddia edildi. Bu kapsamda belediyenin kamu zararının giderilmesi amacıyla açılan davadan, seçimden 9 gün önce feragat ettiği ortaya çıktı. Ankara Büyükşehir Belediyesi davadan feragat etmesine gerekçe olarak, davanın giderlerinin 'maddi külfet oluşturacağını' göstererek davadan çekilme kararı aldığı ve bu kararı 22 Mart'ta Hukuk Müşavirliğine gönderdiği öğrenildi.