Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin seçim rüşveti





İLK ŞİKAYET TİCARET BAKANLIĞINA

Ancak Büyükşehir Belediyesince encümen kararına aykırı olarak binada bulunan 7 adet dükkanın, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından 3. kişilere devredildiği tespit edildi. Bunun üzerine bazı esnaflar, dükkanların usulsüz şekilde bedelinin çok altında 3. kişilere satıldığı, bu şekilde kamunun zarara uğratıldığı gerekçesiyle avukatları aracılığıyla Ticaret Bakanlığına şikayette bulundu. Şikayet dilekçesinde, encümen kararına rağmen 2019 ve 2022'de satışı yapılan dükkanlarda hangi usul uygulandığı, serbest piyasa rayiç değer araştırması yapılıp yapılmadığı, satış sonrasın elde edilen gelirin birliğe ait resmi kayıtlara gerçeğe uygun şekilde yansıtılıp yansıtılmadığının tespitinin yapılması talep edildi.