Bölge ateş çemberine doğru gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye ile düzenlediği ortak basın toplantısında şunları söyledi:(Lübnan Başbakanı) Mikati bir tespit ortaya koydu. Muhataplarının ne kadar güvenilir olduğunu ortaya koydu. Ama Nasrallah'ın yerine görevi devralan yeni lider, "Biz aynı istikamette gideceğiz" dedi, bir kararlılık ortaya koydu. Bu şunu gösterecek. Bölge çok ciddi ateş çemberine doğru gidiyor. Bundan sonraki süreç maalesef bölgede çok daha sıkıntılı olacak. Bölgedeki bu gelişmeleri başta BM olmak üzere nasıl kontrol altına alacağımızın çalışmalarını hep birlikte yapacağız.Sahel Bölgesi'nde güvenlik sağlanmadan, Afrika kıtasında güvenlik ve istikrarın sağlanamayacağına ilişkin müşterek tutumumuzu bir kez daha kayda geçirdik. İsrail'in, Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki soykırımın karşısında Türkiye ve Senegal'in atabilecekleri adımları konuştuk. Bu noktada Senegal'in 1975 yılından bu yana "Birleşmiş Milletler Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesi"nin başkanlığını yürütmesini takdirle karşılıyoruz. Senegal'in, Filistin meselesinde iki devletli çözümü esas alan tutumunu son derece kıymetli buluyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Filistin ve Lübnan halkının yanında olmayı, kardeşlik ve insani vazifemiz olarak görüyoruz. Zulmün, baskının, savaşın, katliamın ne demek olduğunu çok iyi bilen, bunun acısını yaşayan Afrikalı kardeşlerimizin İsrail hükümetinin soykırım politikasına karşı dirayetli duruşlarını takdirle takip ediyoruz.Kan, katliam ve gözyaşı üzerine huzurlu bir gelecek inşa edilemeyeceğini, emperyalistler Afrika kıtasında tecrübe ettiler. Aynı hakikat Gazze ve Lübnan'da da tecelli edecektir. Zulmederek güvenlik arayanlar, çok daha büyük bir güvensizlik girdabına sürükleneceklerdir. Vicdan sahibi tüm ülkeleri, İsrail hükümeti üzerinde daha fazla baskı yapmaya davet ediyoruz.Senegal'le ticaret ve yatırım ilişkilerimiz sürekli artıyor. Ticaret hacmimiz 500 milyon dolara yaklaştı. İlk aşamada hedefimiz 1 milyar dolar. Bu hedefe süratle ulaşma noktasında değerli dostumla hemfikiriz. Türk şirketlerinin Senegal'deki yatırımlarının ve üstlendiği müteahhitlik projelerinin toplam değeri 3 milyar doları buldu. Bundan ülkelerimiz adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Firmalarımıza Senegal'deki fırsatları değerlendirmelerini tavsiye ediyoruz. İstanbul'da yarın Türkiye- Senegal İş Formu düzenlenecek. Önümüzdeki dönemde de Karma Ekonomik İşbirliği Toplantısı yapılacak. Toplantılarla ekonomik münasebetlerimizin gerçek potansiyelini ortaya çıkaracağına inanıyorum.Görüşmelerimizde Senegal hükümetinin ahiren açıkladığı Senegal 2050 Ulusal Dönüşüm Programı da gündeme geldi. Türkiye olarak bu alanda tecrübelerimizi Senegalli dostlarımızla paylaşmaya hazırız. Güvenlik, savunma sanayii ve FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede atılabilecek ortak adımları değerlendirdik. Bu vesileyle Senegal makamlarına FETÖ ile mücadelemize verdikleri destek için teşekkür ediyorum.Yükseköğretimde atılacak alanlar, savunma sanayiinde atılacak müşterek adımlar, altyapı ve üstyapıda geçmişte atılan adımlar var. Bu konuda Senegal'in Türk inşaat sektörünü iyi tanıdığını biliyorum. Yeni adımları da müşterek atacağımıza inanıyorum. Güvenimizi tazeleyerek yolumuza devam edeceğiz.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye'yi resmi törenle karşıladı. Faye'nin içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Faye'ye protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Faye'nin tören alanındaki yerini almasının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Faye, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı.Türkiye ile Senegal arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Protokolü de Erdoğan ile Senegal Cumhurbaşkanı Faye tarafından imzalandı. Türkiye ile Senegal arasında imzalanan anlaşmalar şöyle:Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu ile Senegal Cumhuriyeti Yükseköğretim, Bilimsel Araştırma ve İnovasyon Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı.Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal Mekanizasyon Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı.Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Hidrokarbonlar Alanlarında Mutabakat Zaptı.Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Şehircilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı.Erdoğan'ın ardından konuşan Faye ise şunları söyledi: "İşbirliğimiz son derece başarılı seyrediyor ancak daha fazlasını yapabiliriz. Ortaklığımızı farklı sektörlerde genişletebiliriz. Ortak girişimleri güçlendirip uzun vadeli bir hale getirebiliriz. Türkiye'de yaşayan Senegallilerin ülkenize entegre olmasına katkı sağladığınız için teşekkür ederim. Filistin halkı trajedi yaşıyor. Uluslararası hukuk ihlal ediliyor. BM daha adil, daha eşitlikçi bir küresel düzen sürdürmeli. Uluslararası güvenlik BM tarafından sağlanmalı."Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay'ın eşi Marie Khone Fay ile Afrika Kültür Evi ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Marie Khone Fay ve Emine Erdoğan, ilk olarak birlikte kültür evini gezdi.Lider eşleri, burada sergilenen Senegal ve Afrika'nın diğer ülkelerinden gelen el sanatları ürünlerini inceledi. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni de ziyaret eden Erdoğan ve Fay, Cihannüma Salonu'na geçerek, Senegal kitaplarının yer aldığı bölümü gezdi. Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi'ni ziyaret eden Erdoğan ve Fay, atölye çalışmalarına katılan çocuklarla sohbet ederek, fotoğraf çektirdi. Emine Erdoğan, "Sayın Fay ile bilhassa kültürel ilişkilerimizi geliştirmek adına işbirliği alanlarımızı değerlendirdik. Ülkelerimiz arasındaki dostluğun daimi olmasını temenni ediyorum" dedi.