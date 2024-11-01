CHP’de ’Ahmet Özer’ çatlağı! Esenyurt çağrısına uymayan Mansur Yavaş hakkında çarpıcı iddia

"EN AZINDAN DURUŞUNUZ BELLİ OLSUN"

Hak verebilirim kendisine, milliyetçi kimliğinden dolayı duruşu vardır onu hiç bozmuyor ama o zaman karar vereceksiniz. Bu partide mi kalacaksınız, başka partilere de gidebilirsiniz. İstifa edip bağımsız olarak da yürütebilirsiniz ama en azından duruşunuz belli olsun. belediye başkanının arkasında mısınız, değil misiniz ben onu merak ediyorum. Orada Genel Başkan var, Ekrem İmamoğlu var...



Zaten şu anki tavrıyla da Mansur Yavaş, gördüğüm Cumhurbaşkanlığı yarışında CHP'de bir adım daha geride kaldı. Mansur Bey net olmak zorundasınız.

''MANSUR YAVAŞ'I CHP'DEN İSTİFA ETTİRİP KENDİ CENAHLARINA ÇEKMEK İSTEYEN BİR İYİ PARTİ VEYA BİR ZAFER PARTİSİ GRUBU OLABİLİR''

Bundan sonraki senaryoyu söyleyeyim ben. Mansur Yavaş'ı CHP'den istifa ettirip kendi cenahlarına çekmek isteyen bir İYİ Parti veya bir Zafer Partisi grubu olabilir.



Muhafazakar milliyetçi cenahta başka hareketlerin içine çekmek isteyebilirler. Bir tarafta Ekrem İmamoğlu, bir tarafta Mansur Yavaş ve bir tarafta Recep Tayyip Erdoğan... Parçalanmak istenen bir CHP, büyük oyun bu da olabilir." dedi.