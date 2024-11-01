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Giriş Tarihi: 1.11.2024

DEM’in mobbingi can aldı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
DEM’in mobbingi can aldı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, DEM Partili Bağlar Belediyesi'ne ait çöp kamyonu, Mizgin Aktarlı (35) ve oğlu Muhammed Aktarlı'ya (5) çarptı. Kazada küçük çocuk hayatını kaybederken, anne yaralandı. Gözaltına alınan çöp kamyonu sürücüsü K.Ç.'nin zabıta personeli olarak görev yaptığı ancak belediye yönetimi tarafından mobbing uygulanarak temizlik işinde görevlendirildiği ortaya çıktı. İddiaya göre, "Ben kamyon kullanamıyorum. Tecrübem yok" demesine rağmen belediye yönetimi tarafından temizlikte çöp kamyonu sürücüsü yapıldığı ifade edildi.
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DEM’in mobbingi can aldı
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