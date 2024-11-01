Emine Erdoğan’dan Senegal Cumhurbaşkanı Fay ve eşinin ziyaretine ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Fay ve eşinin Türkiye'ye resmi ziyaretinden görüntülerin yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda, Emine Erdoğan'ın Senegal Cumhurbaşkanının eşi Marie Khone Fay ile Afrika Kültür Evi ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaretinden, Nasrettin Hoca Çocuk Kütüphanesi'nde atölye çalışması yapan çocuklarla sohbetinden anlar yer aldı. Emine Erdoğan, videoya ilişkin paylaşımında, "Senegal Cumhurbaşkanı ve değerli eşinin resmi ziyaretinin, iki ülkenin bağlarını güçlendirerek ortak bir geleceğe adım atmasına vesile olmasını temenni ediyorum" ifadesini kullandı.
Senegal Devlet Başkanı'nın eşi Marie Khone Faye Hanımefendi ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret ettik.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) October 31, 2024
Kütüphanemizi ve ortak dünya mirası için muhafaza ettiğimiz eserleri tanıtmaktan mutluluk duydum.
Senegal kitaplığında kültürün ve tarihin eşsiz izlerini… pic.twitter.com/tNr4Zd4AYz