FETÖ’nün ‘damat’ yapılanması

FETÖ'de örgüt içi evlilikler, örgütteki paranın sürekli Gülen'in akrabalarında kalmasını sağladı. Gülen'in güçlenmesini sağlayan ve örgütün gücünü istedikleri şekilde kullanan 4 önemli damat var. Bunlar; Cevdet Türkyolu, Adem Kalaç, Ahmet Kurucan ve Muhammed Yeşilyurt. Örgütün icra heyeti içinde olan Ekrem Dumanlı da Gülen'e en yakın işadamlarından İzzet Akyar'ın eski damadı. Dumanlı, Akyar'ın kızından ayrıldıktan sonra kendinden 17 yaş küçük Esra Dumanlı ile evlendi. Esra Dumanlı da 'Uzun Cevdet' lakaplı Fetullah Gülen'in öldüğü anda bile yanında olan Cevdet Türkyolu'nun akrabası.