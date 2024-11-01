İş birliği protokolleri imzalandı! Bakan Kurum: Sıfır Atık projemizi KKTC’de de uygulayacağız

"SOSYAL KONUT TECRÜBEMİZİ KKTC İLE PAYLAŞMAK İSTİYORUZ"

TOKİ'nin sosyal konut tecrübesini KKTC ile paylaşacağına dikkat çeken Bakan Kurum, diğer iş birliği alanlarıyla ilgili de şu bilgileri verdi: Tapu ve kadastro süreçlerinde dijitalleşerek, vatandaşımızın alım hızını, kolaylığını en verimli şekilde değerlendirecek bir sistemimizi ve tecrübeyi de yine Kıbrıs halkına aktarıyor olacağız. Kıbrıs halkının hayatını da bu manada kolaylaştırmış olacağız. Yine kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi, doğal kaynakların etkin yönetimi için de coğrafi bilgi sistemini Kıbrıs'ta kuracak bir iş birliği protokolünü burada hayata geçiriyoruz. Geliştireceğimiz sistem sayesinde kamu kurumları daha doğru ve hızlı kararlar alabilecek. Yerel yönetimler ise hizmetlerini vatandaşımıza daha verimli bir şekilde sunabilecekler.