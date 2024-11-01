PKK/KCK iltisaklı kişiye 482 bin lira gönderdi

"PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçlamasıyla tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, Aralık 2023'te terör örgütünün şehir yapılanması KCK bünyesinde faaliyet yürüten MEBYA-DER'i ziyaret edip 31 Mart'taki yerel seçimler için destek istediği belirlendi.2014-2024 yılları arasında terör mensubiyeti taşıyan PKK ve FETÖ iltisaklı 695 kişi ile irtibat kurduğu belirlenen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e yapılan teknik ve fiziki takip sonucu dikkat çekici bir durum tespit edildi. Ahmet Özer'in PKK iltisaklı Mehmet Kaya ile Van'da buluşmak için sözleşmesinin üzerine güvenlik güçleri Ahmet Özer'in Van ziyaretini yakın takibe aldı.Özer, geçtiğimiz yıl 15 Aralık'ta Van'a giderek içerisinde PKK/KCK mensubiyeti taşıyan 9 kişi ile görüştü. Aynı gün saat 15.45 sularında ise Van ili Bahçıvan Mahallesi'nde bulunan MEBYA-DER isimli derneğe gitti. Buradaki görüşmede 31 Mart yerel seçimlerindeki Esenyurt Belediye Başkan Adaylığı için destek istediği öğrenildi.Özer'i yakın takibe alan güvenlik güçlerinin MEBYA-DER hakkında yaptıkları araştırma çarpıcı bir durumu ortaya koydu. Özer'in seçim desteği istemek için Aralık 2023'te ziyaret ettiği tespit edilen MEBYADER isimli derneğin PKK'nın şehir yapılanması KCK bünyesinde faaliyet yürüten bir oluşum olduğu belirlendi. MEBYA-DER'in, terör örgütünün ideolojik alan yapılanması, örgütün fikir sisteminin taban ve hedef kitleye benimsetilmesi, teorik çalışma ve ideolojik mücadelenin yürütülmesi amacıyla faaliyet yürüttüğü saptandı.AHMET Özer'in banka hesapları üzerinde yapılan incelemelerde de ilginç bağlantılar belirlendi. Özer'in PKK/KCK üyesi bir isme kendi banka hesabından 482 bin 750 TL ödeme yaptığı tespit edildi. Ayrıca 31 Mart seçimlerinden yalnızca 2 gün önce 29 Mart 2024 tarihinde Ahmet Özer'in banka hesabına göndericisi belirlenemeyen bir göndericiden 40 bin dolar para gönderildiği görüldü.