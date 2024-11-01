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Giriş Tarihi: 1.11.2024

Tacizci başkan Eskişehir’de ele geçti

Tacizci başkan Eskişehir’de ele geçti
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belde Belediyesi'nde çalışan kadın personele cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle "sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan İYİ Partili Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, Eskişehir'de gözaltına alındı. Belediye personeli Duygu K.'yı taciz ettiği iddiasıyla hapis cezası alan Demirtaş'ın, itirazı 15 gün önce esastan reddedildi.



Hapis kararı kesinleşen Demirtaş'ın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Eskişehir'de bir yakınının evinde olduğu belirlenen Demirtaş gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Demirtaş, işlemlerinin ardından Eskişehir'de cezaevine teslim edildi.
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Tacizci başkan Eskişehir’de ele geçti
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