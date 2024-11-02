AK Parti’den Başkan Erdoğan’ı hedef alan Özgür Özel’e sert tepki: Siyasi cehalet ve saygısızlıktır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Özel'in sözleri için "siyasi cehalet ve saygısızlık" diyen Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"KENDİ PARTİSİNİN 'SİYASİ SABIKASI' İLE HESAPLAŞMALI"

CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel'in, Sn Cumhurbaşkanımıza dönük ifadeleri siyasi cehalet ve saygısızlıktır. Sn Özel "diktatörlük" ve "darbecilik" eleştirisi yapmak istiyorsa, 1960'tan bu yana millet düşmanı her darbedeki kendi partisinin "siyasi sabıkası" ile hesaplaşmalıdır.

Sn Özel kendisinin genel başkanlık kapasitesinin ve yeteneklerinin kendi partilileri tarafından sorgulandığı her dönemde, gündemi değiştirmek için Sn Cumhurbaşkanımıza saldırmakta, yalan siyasetine ve iftira siyasetine başvurmaktadır.