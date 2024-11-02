Bakan Göktaş’tan Narin Güran açıklaması: 7 Kasım’da bakanlık avukatları sürece müdahil olacak

Son dakika haberleri: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, A Haber ekranlarında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin konuşan Bakan Göktaş, 7 Kasım'da bakanlık avukatlarının sürece müdahil olacağını ifade etti.
Bakan Göktaş'ın A Haber'de yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:
"ŞİDDET SİYASET ÜSTÜ KÜRESEL BİR SORUN"
"Sosyal medyada şiddet çocukları çok etkiliyor. Şiddetin sosyal medya ile yaygınlaştığını görüyoruz. Sosyal medya temsilcileriyle çocukları korumak için neler yapabileceğimizi konuştuk. Şiddet toplumsal infiale sebep oluyor. Şiddet siyaset üstü küresel bir sorun.
"DİJİTAL OYUNLARDA ŞİDDET ÇOK YAYGIN"
Yapımlarda şiddet unsuru normalleştiriliyor. Dijital oyunlarda şiddet çok yaygın. Şiddetin her türlüsü çocuk gelişimini olumsuz etkiliyor.
"KADINA ŞİDDET SİYASET ÜSTÜ BİR KONU"
Şiddeti izleme ve önleme merkezleri ile mücadele ediyoruz. Bir vaka bile bizim için fazla bir vaka. Devlet olarak amasız ve fakatsız tavrımız çok net. Şiddetin kök nedenlerini araştırıyoruz. Tekrarının nasıl önleneceği araştırılıyor. Kadına şiddet siyaset üstü bir konu. Türkiye olarak güçlü bir yasal altyapıya sahibiz.
NARİN GÜRAN AÇIKLAMASI: BAKANLIK AVUKATLARI SÜRECE MÜDAHİL OLACAK
Narin hepimizin çocuğuydu. İlk anda psikososyal destek ekiplerimiz köye gitti. Kuzenlerde korku, endişe gördük. Narin'in okulunda çocuklara psikososyal destek sağladık. Narin'in davası Türkiye'nin davası. 7 Kasım'da bakanlık avukatları sürece müdahil olacak."
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