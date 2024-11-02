Bakan Göktaş’tan Narin Güran açıklaması: 7 Kasım’da bakanlık avukatları sürece müdahil olacak

"KADINA ŞİDDET SİYASET ÜSTÜ BİR KONU"

Şiddeti izleme ve önleme merkezleri ile mücadele ediyoruz. Bir vaka bile bizim için fazla bir vaka. Devlet olarak amasız ve fakatsız tavrımız çok net. Şiddetin kök nedenlerini araştırıyoruz. Tekrarının nasıl önleneceği araştırılıyor. Kadına şiddet siyaset üstü bir konu. Türkiye olarak güçlü bir yasal altyapıya sahibiz.