Bakan Kurum’a Malatya’da fahri hemşehrilik beratı takdim edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır yıkıma uğrayan Malatya'yı bir kez daha ziyaret etti. Afet koordinasyon toplantısına katılan Bakan Kurum ardından fuar alanındaki "Fahri Hemşehrilik Beratı Takdim Töreni"ne katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in takdim ettiği hemşehrilik beratını alan Bakan Kurum, "Malatyalı kardeşlerimizin elinden fahri hemşehrilik beratını almanın, Battal Gazi'nin, merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın hemşerisi olmanın gururunu, heyecanını, mutluluğunu yaşıyorum. Ben bu onuru bize layık gören Malatyalılara, çok teşekkür ediyorum" dedi.

"MALATYA'DA 2025 SONUNDA 79 BİN 702 KONUT VE İŞ YERİNİ TESLİM EDECEĞİZ"

Bakanlık olarak 17 bin 438'i Malatya'da olmak üzere toplam 130 bin 565 konut ve iş yerini hak sahibi depremzedelere teslim ettiklerini belirten Bakan Kurum, "Bugüne kadar 331 bini konut ve 19 bini iş yeri olmak üzere toplam 350 bin bağımsız bölümün ihalesini yaptık, sahada inşasına başladık. İnşallah 2024 yılının sonuna kadar 27 bin 243'ü Malatya'mızda olmak üzere 11 ilimizde toplam 201 bin 688 bağımsız bölümü afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz" dedi. Bakan Murat Kurum, 2025 yılının sonunda 79 bin 702'si Malatya'da olmak üzere deprem bölgesinin tamamında yaklaşık 453 bin bağımsız bölümün inşa edileceğini belirtti.

"GÖNÜLLERİ DE MAMUR ETMEKTEN UZAK DURMAYACAĞIZ'"

Deprem felaketinin yaralarını sarmak için çıktıkları bu yolda sadece bina yapmayacaklarını vurgulayan Bakan Kurum, "Ecdadımızın, sadece taş ve tuğlayla değil, sevgi, ahlak ve imanla imar ettiği muhteşem eserleri de ihya edeceğiz. Malatya'mız gibi burada nice medeniyetler kurmuş 10 şehrimizi, asaletine yaraşır şekilde yeniden ayağa kaldıracağız. 'Şehri imar ederken gönülleri de mamur etme' anlayışından asla uzak durmayacağız. Vatandaşımız bize ne diyorsa onu dinleyeceğiz. Yapacak bir şey varsa yapacağız, yapamıyorsak nedenini vatandaşımıza tane tane anlatacağız. Afetzede kardeşlerimizin hiçbir problemini çözümsüz bırakmayacağız. Malatyalı hemşerilerime söz veriyorum. Biz elimizi bir an bile depremzede kardeşlerimizin elinden çekmeyeceğiz. Çocuklarımıza en güzel Malatya'yı teslim edeceğiz" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ, TERÖRSÜZ BİR TÜRKİYE"

Ülke gündemine ilişkin açıklamalar da yapan Bakan Murat Kurum, "Biz PKK'ya FETÖ'ye de tüm terör örgütlerine pabuç bırakacak değiliz. Bunları nasıl Türkiye'nin dışına çıkarttıysak, o saklandıkları Irak'ta da Suriye'de de bulacağız, bir bir inlerine gireceğiz, tepelerine çökeceğiz" dedi.

"Bizim hedefimiz, terörsüz bir Türkiye'dir. Terör örgütlerinin tasfiye edildiği, huzurun egemen olduğu bir Türkiye'dir. Yarınlarımız için, çocuklarımız için bu hedeften dönüş yoktur" ifadesini kullanan Bakan Kurum şöyle devam etti: Biz bu yolda yürürken Türk siyasetini normalleştirelim, birbirimizle konuşabilelim, demokrasiyi güçlendirelim istiyoruz. İstiyoruz ki birlikteliğimiz güçlensin, iç kalemizi tahkim edelim, dünyada gerilimler artarken biz tek bir vücut olalım ve geleceğe kardeşçe yürüyelim.

"KENDİLERİNİ TÜRKİYE HİKAYESİNİN BİR PARÇASI OLARAK GÖRMELİLER"

Milletin tüm kesim ve partilerden beklentisinin açık olduğuna dikkat çeken Bakan Kurum, konuşmasını şöyle tamamladı: Türkiye'nin birliğine, dirliğine destek olmalarıdır. Kendilerini Türkiye hikayesinin bir parçası olarak görmeleridir. Tüm memleketi ilgilendiren konularda partiler üstü bir bakış açısıyla orada duruş sergilemelidir. Kardeşliğimize katkı sunmalarıdır. Ayrıştırıcı değil birleştirici olmaları, hukuku ve adaleti her şeyin üzerinde tutmalarıdır. Kardeşliğimizi pekiştirmek için açtığımız tarihi fırsat penceresi ayrıdır, terörle her mevzide mücadele etmek ayrıdır. Türkiye hem kardeşliğimiz için en cesur adımları atmaya, hem de terörle, terörü destekleyenlerle; otobüslerin üstün çıkıp yargıyı tehdit edenlerle, adaleti baltalamaya çalışanlarla sonuna kadar mücadele etmeye azimlidir, kararlıdır. Biz de inşallah birlik ve beraberliğimizle tüm bu sorunların üstesinden gelerek güçlendireceğiz. TUSAŞ'ta çalışan mühendis kardeşlerimizin ifadesiyle, herkese inat daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, yeniden büyük Türkiye'yi hep birlikte kuracağız.