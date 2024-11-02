Başkan Erdoğan’dan Özel ve İmamoğlu’na dava

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt Belediyesi önünde yaptığı konuşmadaki ifadelerinden dolayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "iftira" nedeniyle suç duyurusunda bulundu, 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Özgür Özel'in önceki gün Esenyurt Belediyesi önündeki konuşmasında galiz ifadelerle doğrudan Erdoğan'ı hedef aldığı belirtildi. Dilekçede, Özel'in "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "iftira" suçlarından en üst sınırdan cezalandırılması için gerekli işlemlerin yapılması talep edildi. İstanbul Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde ise Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandığı hatırlatıldı. Dilekçede, Özer'in tutuklanıp görevden alınmasının ardından toplanan kalabalığa hitap eden Özel'in söylemlerinin, Erdoğan'ın onur, şeref ve saygınlığına saldırı mahiyetinde olduğu ve kanunlarla koruma altına alınan kişilik haklarına yönelik ağır saldırı teşkil ettiği vurgulanan dilekçede, "Dava konusu eylem için 1 milyon TL manevi tazminat ödenmesine karar verilmesini talep etme zorunluluğu doğmuştur" ifadesi kullanıldı.Bu arada, Erdoğan'ın avukatı Özel tarafından İstanbul Anadolu Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Esenyurt'ta yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı'nı kamuoyu önünde küçük düşürme maksadıyla hareket ettiği vurgulandı. İmamoğlu hakkında, Erdoğan'a yönelik kullandığı "eli sopalı" ve "karanlık hamlenin peşinde koşan bir iktidar" ifadelerinin amacını aştığı belirtilerek 1 milyon liralık manevi tazminat davası açıldı.