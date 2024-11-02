Van'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla asılan Türk bayrağını öperlerken güvenlik kamerasının görüntülediği minik Ayşenur ile annesi, bayrak sevgileriyle yürekleri ısıttı. İpekyolu ilçesinde yaşayan 6 yaşındaki Ayşenur ile annesi Adalet Kaya'nın 29 Ekim'de ekmek almaya gittikleri sırada duvara asılı Türk bayrağını öperlerken güvenlik kamerası görüntüledi. 3 çocuk annesi Adalet Kaya, 29 Ekim'de kızıyla ekmek almaya gittiğini, o sırada mahallede duvara asılı bayrağı gördüklerini söyledi.Kızı Ayşegül'ün kendisine "Anne bayrağı öpebilir miyim?" diye sorduğunu anlatan Kaya, "Kızım beni de çağırdı ben de severek öptüm, Bayrak; vatan, millet, sevgi demek. O günkü duygularımızı tarif edemem" dedi. Bayrağı çok sevdiğini belirten 6 yaşındaki Ayşenur, "O gün koşarak bayrağımı öptüm, anneme sen de gel öp dedim. O da gelerek bayrağı öptü. Sonra ekmek alarak geri döndük. Türk bayraklı elbisem var. Ağabeylerim almıştı. Onlar büyüyünce bana kaldı. Ben vatanımı, bayrağımı çok seviyorum. Büyünce polis olacağım" dedi.