CHP’li Didim Belediyesi’nin yapmadığını, bakanlık yaptı: Didim’deki tabut binaların yıkım süreci başlıyor

Aydın'ın Didim ilçesinde yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaşadığı 53 yıllık 1137 konuttan oluşan Sahil Sitesi ölüme davetiye çıkartıyordu. Mavişehir Mahallesi'nde 53 yıl önce inşa edilen Sahil Sitesi S.O.S. veriyordu. Tabut binalar olarak adlandırılan evlerin bazılarının kolonlarındaki betonlar kendiliğinden dökülürken, sıvaların döküldüğü kolonların demirleri bile ortaya çıkmıştı.

DİDİM BELEDİYESİ RİSKLİ YAPI İLAN ETMEDİ, BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Korku yaşayan vatandaşlar evlerine bile giremezken, bu durum site sakinlerinde büyük tedirginlik ve korku yaratıyordu. CHP'li Didim Belediyesi tarafından bugüne kadar riskli yapı ilan edilmeyen tabut binalarla ilgili yıllardan beri kentsel dönüşüm çalışmaları başlatılamadı. Site sakinlerinden yüzde 50+1 çoğunluk sağlanamadığı için de dönüşüm anlamında bir adım atılamadı. SABAH'ın 19 Ağustos'ta yayınlanan "53 yıllık sitede ölüm korkusu' başlıklı haberi sonuç verdi. CHP'li Didim Belediyesi tarafından riskli yapı ilan edilmemesi nedeniyle yıllardan beri kentsel dönüşüm çalışmalarının başlatılamadığı tabut binalarla ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti. Bakanlığa bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Aydın Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ekipleri Mavişehir semtindeki binaları 'depreme dayanıksız riskli yapı' ilan etti.

ACİL KODU İLE BİLDİRDİ

SABAH'ın haberinin ardından Aydın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü durumu bakanlığa acil koduyla bildirdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da durumu acil kodu ile gündeme aldı. Bakanlık kısa süre sonra Mavişehir Mahallesi'ndeki tabut binaların bulunduğu Sahil Sitesi'ne durum tespiti için bir ekip gönderdi. Binaların dayanıklılığını ölçmek için iki kez karot testi yapıldı. Bakanlık riskli yapı olarak tespit edilen yapılara ilişkin tutanak tuttu.

RİSKLİ YAPI İLAN EDİLDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Aydın Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından hazırlanan tebligat tutanağında, "Aydın ili, Didim ilçesi, tapunun 4904 ada, 1 parselinde kayıtlı ve Mavişehir Mahallesi, 3410 sokak. No: 1 Didim/Aydın adresinde yer alan yapı 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 296303 Yapı Kimlik Numarası (YKN) ile "Riskli Yapı" olarak tespit edilmiştir" denildi.

RESEN KAROT TESTİ KARARI ALMASI GEREKİYOR

Didim Belediyesi'nin 'resen karot testi' kararı alarak tüm binalarda kontrol yapması gerekiyor. Vatandaşlar tabut binalarda ölüm korkusu ile yaşarken, CHP'li Didim Belediyesi'nin 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası'na aykırı davranması tepkileri bir kat daha arttırıyor. Binaların bulunduğu alan zemin bilgi sisteminde 'en zayıf zemin' ve 'orta katı, katı kum çakıl veya çok kati kil tabakaları' olarak yer alıyor.

YIKIM SÜRECİ BAŞLAMIŞ OLACAK

Riskli yapı olarak tapu kütüğüne kaydedilen taşınmazların maliklerine, altmış günden az olmamak üzere süre verilecek ve riskli yapıların yıktırılması istenilecek. Riskli olarak tespit edilen yapı için maliklere iletilen tebligatta, yapının riskli olduğu sebepleriyle birlikte belirtilecek tahliye işlemleri için 60 günden fazla olmamak üzere süre verilecek. Tahliye işleminden sonra Mavişehir'de Kentsel Dönüşüm ve riskli yapıların yıkım süreci başlamış olacak.