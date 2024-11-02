Genel-İş’in tutumuna karşı 4 şube bir araya geldi: Sözleşmeyi kabul etmiyoruz

"PAZARTESİ SÜRESİZ İŞ BIRAKIYORUZ"

Maltepe ve Kadıköy Belediyelerinde örgütlü Genel-İş Sendikası'na bağlı dört şube olarak Kartal işçisinin iradesi olan şube yönetimini yok sayarak CHP Genel Merkezi ile Genel İş Sendikası Genel Merkezi'nin imzaladığı toplu İş sözleşmesini kabul etmiyoruz. Bu sözleşmeyi işçilerle birlikte biz hazırladık biz imzalayacağız. İrademizin gasp edilmesine karşı dört şube olarak örgütlü gücümüzle masa tekrar kurulana kadar bu meydanda olacak, 4 Kasım Pazartesi sabahından itibaren süresiz iş bırakacağız" dedi.