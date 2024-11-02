Genel-İş’in tutumuna karşı 4 şube bir araya geldi: Sözleşmeyi kabul etmiyoruz

İstanbul'da Kartal Belediyesinde grev sürerken toplu iş sözleşmesi Genel-İş Genel Merkezi tarafından işçinin iradesi yok sayılarak imzalandı. Taslakta brüt yevmiyelerin bin 900 lira olması istenirken genel merkez bin 430 liraya imza attı.
Gün boyu Kartal Belediyesinin farklı birimlerinde genel merkezin tutumuna karşı tepkiler yükseldi. Kartal Belediyesi temizlik işleri şantiyesinde işçiler sözleşme imzalanmış olmasına rağmen grevi fiili olarak sürdürdü.
Tepkiler sürerken DİSK/Genel-İş'in İstanbul'daki 4 şubesi Kartal Belediyesi önünde ortak açıklama yaptı. Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1, 2, 3 ve 4 No'lu Şube yöneticileri Genel-İş Genel Merkezinin işçi iradesini yok sayan tutumuna karşı yan yana durdu. Açıklamayı Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 3 No'lu Şube Başkanı Özer Ersan Değirmenci okudu.
"PAZARTESİ SÜRESİZ İŞ BIRAKIYORUZ"
Maltepe ve Kadıköy Belediyelerinde örgütlü Genel-İş Sendikası'na bağlı dört şube olarak Kartal işçisinin iradesi olan şube yönetimini yok sayarak CHP Genel Merkezi ile Genel İş Sendikası Genel Merkezi'nin imzaladığı toplu İş sözleşmesini kabul etmiyoruz. Bu sözleşmeyi işçilerle birlikte biz hazırladık biz imzalayacağız. İrademizin gasp edilmesine karşı dört şube olarak örgütlü gücümüzle masa tekrar kurulana kadar bu meydanda olacak, 4 Kasım Pazartesi sabahından itibaren süresiz iş bırakacağız" dedi.