Hayaller reklamda gerçekler sokakta

Kartal Belediyesi ile belediyede işçilerinin örgütlü bulunduğu Genel İş Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma çıkmaması üzerine işçiler greve gitti. Kartal Atalar Mahallesi'nde çarşamba günleri kurulan semt pazarı yerinin çöpleri toplanmayınca caddede çöp yığınları oluştu. Ayrıca Kartal'ın kalbi konumundaki Hamam Sokak'ta da çöplerin biriktiği görüldü.Grevdeki işçiler ise isyan etti: "Konserler ve sanat etkinlikleri için büyük bütçeler ayıran belediyemiz, sıra bizim maaş ve mesailerimize gelince bütçe yok diyor. Belediyeler bizim emeğimizi görmezden geliyor.Kartal Belediyesi'nde CHP İlçe Kongresi'nde delegelerin Ekrem İmamoğlu'na yakın ilçe başkanı adayına oy vermeleri karşılığında her delegenin 2 yakınını belediyede işe alma vaadi verildiği, bu şekilde 250'ye yakın işçinin işe alındığı ifade edildi. Seçim döneminde işe alınanlarla Kartal Belediyesi'nin işçilere hak ettikleri ücreti veremez hale getirildiği kaydedildi.Çöp dağlarının yükseldiği bir diğer ilçe olan Maltepe Belediyesi'ndeki işçilerin grevleri çöplerin birikmesine neden oldu. İlçenin birçok noktasında toplanmayan çöpler dağ gibi yükseldi. CHP'nin yönettiği Bayrampaşa Belediyesi'nde de dün grev başlatılrken Maltepe, Kadıköy, Ataşehir'de de önümüzdeki günlerde belediye çalışanları iş bırakacak.