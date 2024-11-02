Kendini şehitlere adadı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Ali Sevindik (45), 3 yıl önce bir şehit mezarının yanından geçerken başında Türk bayrağı olmadığını fark etti. Bunun üzerine kendi imkanlarıyla mezarın başına Türk bayrağı dikti. Bunun kendisini mutlu ettiğini gören Sevindik, o günden bu yana ilçe ilçe köy köy dolaşıp, şehit mezarlarına, bakım yapıp Türk bayrağı dikmeye başladı.

3 YILDA 41 BAYRAK

3 yıl içerisinde 41 mezara Türk bayrağı diken Sevindik, mezarlıkların duvarlarına Türk bayrağı resimleri yapıp, boyadı. Okullara ve öğrencilere de bayrakta hediye eden Sevindik, çocuklara bayrağın önemini de anlatıyor. Sevindik, sadece asker veya polis şehitlere değil, sağlıkçı, şehit öğretmen veya hayatını kaybeden Kore ve İstiklal Savaşı Gazilerinin mezarlarına da aynı ilgiyi gösteriyor.

'ÇOK MUTLU VE HUZURLUYUM'

SABAH'a konuşan Sevindik, "Şehitlerimiz için elimden bu geliyor bende bunu yapıyorum. 3 yıldır çok mutlu ve huzurluyum. Şehitlerimizin aileleri mutlu oluyor. Gelecek nesle de şehitlerimizin ve bayrağın önemini anlatmaya çalışıyorum. Allah herkese vatan ve bayrak sevgisi nasip etsin. Rabbim benim kalbimi bu sevgiyle donatmış. Bende bunun karşılığını vermek istiyorum. Şehitlerimiz unutulmasın, geride kalanlar unutulmasın. Unutturmamak bizim elimizde. Hepsinin mekanı cennet ruhu şad olsun" dedi.