Ölüm çukurunda ihmaller zinciri

İstanbul Küçükçekmece'de geçtiğimiz nisanda 5 yaşındaki Edanur Gezer, İBB tarafından açılan ancak kapatılmayan su dolu çukura düşerek hayatını kaybetti. Minik Edanur'un ihmal sonucu ölümü ailesini ve sevdiklerini yasa boğarken Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Edanur'un ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmanın tamamlanmasıyla hazırlanan iddianamede, 26 Nisan günü saat 15.30 sıralarında, Edanur Gezer'in akrabaları Sinem Yaşar ve Gülseren Yaşar ile birlikte piknik yapmak için Fatih Mahallesi Menekşe Caddesi'nde bulunan Menekşe Sahil Parkı'na geldiği, Edanur'un akrabası olan diğer çocuklarla oyun oynadığı sırada park içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) açılan fakat çevresinde hiçbir güvenlik önlemi alınmayan ve içi su dolu olan 428 cm uzunluğunda, 205 cm genişliğinde ve 135 cm derinliğindeki çukura düştüğü, durumun fark edilmesi üzerine Edanur'un ambulans ile hastaneye kaldırıldığı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği anlatıldı.Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda Edanur'un suda boğulma dışında bir ölüm sebebinin olmadığı yer aldı. Soruşturma kapsamında yapılan araştırmalar neticesinde Menekşe Sahil Parkı içerisinde meydana gelen su arızası ile ilgili İSKİ kayıtlarında herhangi bir arızaya rastlanmadı. Menekşe Sahil Parkı içerisinde bulunan iç tesisat hatlarının bakım ve onarımından İSKİ idaresinin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığı, söz konusu kazı çalışmasının sorumluluğunun Menekşe Sahil Parkı'ndan sorumlu İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı uhdesinde çalışan yüklenici İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'de bulunduğu tespit edildi.İddianamede yer alan bilirkişi raporunda yer verilen olay yeri inceleme raporunda eksiklikler şu cümlelerle belirtildi: Kazılan yerde tepe oluşturmuş şekilde toprağın olduğu, kazılan yerin çukur oluşturduğu, içinde su birikintisinin bulunduğu, bahse konu yer ve çevresinde herhangi bir uyarı ikaz levhası, işaret, şerit, herhangi bir uyarıcı malzemenin ve ikazın olmadığı görüldü. İddianamede yer alan bilirkişi raporunda su kaçağının yeni meydana gelmediği, ilk tespitten sonra çalışma yapıldığı ancak sorunun giderilemediği belirtildi. İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş Genel Müdürü Ali Sukas, Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürü Ziya Duman, Cabir Şaban, Barış Şişman, Erman Uzun, Turan Yaman, Furkan Keleş, Fayık Cansu, Sezai Ayhan ve Metin Aras'ın 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisleri talep edildi. İddianame, Küçükçekmece 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.