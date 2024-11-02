Rize Çamlıhemşin Tüneli’nde ışık göründü

Rize Ardeşen-Çamlıhemşin-Ayder İl Yolu kapsamında inşa edilen Çamlıhemşin Tüneli'nde ışık göründü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ArdeşenÇamlıhemşin- Ayder İl Yolu tamamlandığında mevcut yolda 2 kilometre, seyahat süresinde ise 20 dakika kısalma sağlanacağını belirterek, "Böylece zamandan 180 milyon lira, akaryakıttan 115 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 295 milyon lira tasarruf edeceğiz" dedi.Uraloğlu, 960 metrelik tünelde düzenlenen törende, tünelin, geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile temelini attıkları ArdeşenÇamlıhemşin- Ayder İl Yolu kapsamında inşa edildiğini söyledi. Bakan Uraloğlu, 365 kilometre uzunluğundaki projenin Pazar-Ardeşen yol ayrımından başladığına işaret etti.