Meclis’e geliyor: Ruhsatsız silah taşıma ve çakar kullanımında cezalar artırılacak

Bu hafta TBMM Başkanlığına sunulması planlanan teklife göre, namlu, tetik ve ateşleyici gibi silahların ana parçalarını satan, taşıyan veya ülkeye girişini sağlayanlara da hapis cezası verilecek.

Ruhsatsız silah taşıyan ve bulunduranlara verilen hapis cezasının 1 yıl olan alt sınırı 2 yıla, 3 yıl olan üst sınırı da 4 yıla çıkarılacak. Böylece, ruhsatsız silah taşıyan ve bulunduranlar 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.