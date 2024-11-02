SON DAKİKA | Halktv.com.tr yazı işleri müdürü Dinçer Gökçe gözaltına alındı

Kamuoyunda 'Yenidoğan çetesini çökerten kahraman savcı dosyadan el çektirildi' haberleri sosyal medyada hızla yayıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Twitter üzerinden yaptı paylaşımda: "Kamuoyunda "Yenidoğan Çetesi" olarak bilinen soruşturma dosyasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in görevden alındığına yönelik yapılan haberler gerçek dışıdır.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada hazırlanan fezleke, suçun Ağır Ceza Mahkemesi'nin görev alanına girmesi nedeniyle bağlı olduğu Ağır Ceza Mahkemesinin bulunduğu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiştir.

Şüpheliler hakkında da Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açılmıştır.

Cumhuriyet Savcımızın görevden alınması söz konusu olmayıp Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki görevine devam etmektedir.

Ayrıca Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı'nın tehdit edilmesi ile ilgili olarak ve yine aynı konuda diğer şüpheliler bakımından soruşturma Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nda titizlikle yürütülmektedir.

Doğruluğunu teyit etmeden, sosyal medyada yargıyı yıpratmaya yönelik dezenformasyon içeren bir yalan haberi ana muhalefet partisinin sözcüsünün paylaşıyor olması da büyük sorumsuzluktur" ifadelerine yer vermişti.

DİNÇER GÖKÇE GÖZALTINA ALINDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan konuya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında halktv.com.tr sorumlu yazı işleri müdürü Dinçer Gökçe gözaltına alındı.