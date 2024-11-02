Yargıyı tehdit eden Özgür Özel’e emekli başsavcıdan sert tepki: Ağır bir saldırı

PKK terör örgütüne üye olmak suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, tutuklanmıştı. Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy vekâleten Esenyurt Belediye Başkanlığına atandı. Terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanan Ahmet Özer'in tutuklanmasını protesto eden CHP Esenyurt meydanında toplandı. Protestoda konuşan Özgür Özel İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i açık açık tehdit etti. Yargıyı hedef alan Özel başsavcı Gürlek'in aklının ve vicdanının olmadığını iddia edecek kadar hakaret vari sözler sarf etti.

Protestoda konuşan Özgür Özel, "Görevi Bakan yardımcılığıydı, siyasiydi bir telefonla bana İstanbul'da lazımsın diye ta devletin en tepesinden aldığı emirle koştu geldi ve dünki operasyonu yönetti" dedi ve başsavcı hakkında ağır ifadeler kullandı. Özgür Özel konuşmasının devamında, "Akın Gürlek savcı değildir. Akın Gürlek hukukçu değildi. Akın Gürlek vicdanı olmayan aklı olmayan hastane hastane gezen mahkumları bile cezaya boğan ama Akın Gürlek adliye adliye hukuk katledilsin diye gezen bir cellattır. Bu vicdansız bu millete hesap verecektir" diye konuştu. Özgür Özel'in konuşması yargı camiasında tepki ile karşılandı. Başsavcı Akın Gürlek'in Özgür Özel'i dava etmesi bekleniyor.

BAKAN TUNÇ: ASLA KABUL EDİLEMEZ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ahmet Özer soruşturması üzerinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i ve yargıyı hedef alan sözlerine tepki gösterdi. Yargıyı kimsenin tehdit edemeyeceğini belirten Bakan Tunç, "Esenyurt Belediye Başkanı hakkında yürütülmekte olan adli soruşturma ile ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve yargı mensuplarının hedef gösterilerek tehdit edilmesi ve etki altına alınmaya çalışılması asla kabul edilemez" dedi.

"YARGIYA YAPILMIŞ AĞIR BİR SALDIRIDIR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bir tepki de emekli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Demir'den geldi. Mehmet Demir, "Bu eczacı Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı hakkında yapılan soruşturmanın başından beri suç işliyor. Yaptıkları demokrasiye, hukuk devletine, anayasaya ve ceza kanuna aykırıdır. Öncelikle yargıya ve yargı kararlarına karşı miting yapılamaz. Yargıyı etkilemek, onu baskı altına almak ve istediği doğrultuda karar verdirmek için insanları adliye önüne çağırmak suçtur. Anayasada açıkça hüküm vardır. Hiç kimse yargıya emir, talimat veremez, telkin ve tavsiyede bulunamaz. Türk Ceza kanununa göre Yargıyı etkilemek için eylem yapmak suçtur. Soruşturma gizlidir, soruşturma ile ilgili açıklama ve yönlendirme suçtur. Kaldı ki Özgür Özel, bırakın ana muhalefet partisi başkanına, herhangi medeni bir insana yakışmayacak sözlerle İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek'e hem hakaret etti, hem tehdit etti, hem de iftira etti. Bu Başsavcı nezdinde direk devlete ve devleti oluşturan üç kuvvetten biri olan yargıya yapılmış ağır bir saldırıdır" dedi.

"YARGIMIZIN VE SAVCILARIMIZIN YANINDAYIZ"

Mehmet Demir Özgür Özel'in bu söylemlerini dokunulmazlığına güvenerek yaptığını ifade ederek, "Sokak kabadayısı gibi davranıyor. Bu yaptıklarını CHP gibi köklü bir parti başkanı değil de sıradan birisi gibi yapsaydı şimdiye çoktan 'dayağı' yemişti. Bunlarda alışkanlık bu ilkel, faşist ve saldırgan davranışlar. Ben 2014 yılında o zamanki CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ifade için çağırdığında o ilkel şahısta bana meclis kürsüsünde hakaret ve tehditler savurmuştu. Yargıyı ve başsavcıyı tehdit etmek insanlığa, demokrasiye, hukuk devletine ve kanun hakimiyetine aykırıdır. Bizler her zaman yargımızın ve savcılarımızın yanındayız. Yargı kararları mitinglerde, gösterilerde düzelmez. Ancak kendi hiyerarşisi içinde itiraz ve temyiz ile düzelir. Bir parti toplantı ve gösteri yaparak kimseyi tahliye edip, cezaevinden çıkaramaz. Ancak mahkeme kararı ile tahliye olur. Özgür özel ve Ekrem İmamoğlu'nun Yaptıkları, kamu düzeni, asayiş, yargı bağımsızlığı ve hukuk güvenliğine aykırıdır" diye konuştu.