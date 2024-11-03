69 milyonluk konser Ankara’yı ayağa kaldırdı: Paraları altyapıya değil konserlere harcıyor

Başkent Ankara'da Ebru Gündeş ve Mert Demir'in de sahne aldığı Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için 69 milyon TL harcanmasına yönelik tepkiler dinmiyor. Hem vatandaşlar hem de siyasiler Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın vatandaşın parasını çarçur ettiğini söyledi.6 yıldır Ankara'da ciddi bir icraatımaalesef göremedik. Mansur Yavaş,58 km metro sözü verdiği halde bir santimmetro dahi yapabilmiş değil. Topluulaşımda, yollarda ciddi sıkıntılar var.Bir konsere 69 milyon lira harcanmasıylaparanın çarçur edildiğini düşünüyorum.Her fırsatta ben "Çöp projelerepara harcamam" diyen ve hiçbir eserüretememesini bunun arkasına saklayanMansur Yavaş, 1 günlük konser için 69milyon TL ödemiş. O para ile Ankara'ya8 EGO otobüsü alınabilirdi. Ulaşım çilesinebir nebze de olsa faydası dokunurdu.Yolu olmayan köylere 40 km asfalt atılabilirdi.Yalan söyleyerek "yaptık" dediğikreşlerden 6 adet kreş yapılabilirdi. 34adet park yapılabilirdi. Ama siz bu parayışova harcamayı seçtiniz. Yola, suya vealtyapıya harcayacağı bütçeyi konserlereharcıyor.Ankaralı vatandaşlar da Yavaş yönetimininskandal harcamasına tepki gösterdi:Ankara'nın kronikleşensorunlarına çare bulmak adına harcanmasıgereken paralar çarçur ediliyor.Bu, çapsızlıktan başka bir şey değil.Ankara'nıno kadar sorunu varken... YağmurAnkaralının korkulu rüyası haline gelmiş.Özellikle Yenimahalle tarafında çökenyollar olsun, sel altında kalan dükkânlar,evler olsun. Bunlara yatırım yapmak varkenbir sanatçıya bu kadar para vermekberbat bir durum.Bu ülkenin varlığınıhangi parti olursa olsun babasının malıgibi çarçur ediyorsa, millete harcamıyorsayazıklar olsun. Ben hiçbirine hakkımıhelal etmiyorum.