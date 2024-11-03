69 milyonluk konser Ankara’yı ayağa kaldırdı: Paraları altyapıya değil konserlere harcıyor

Başkent Ankara'da Ebru Gündeş ve Mert Demir'in de sahne aldığı Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için 69 milyon TL harcanmasına yönelik tepkiler dinmiyor. Hem vatandaşlar hem de siyasiler Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın vatandaşın parasını çarçur ettiğini söyledi.
'PARALARI ÇARÇUR EDİYOR'
● AK Parti ABB Meclis Üyesi Fatih Ünal:
6 yıldır Ankara'da ciddi bir icraatı
maalesef göremedik. Mansur Yavaş,
58 km metro sözü verdiği halde bir santim
metro dahi yapabilmiş değil. Toplu
ulaşımda, yollarda ciddi sıkıntılar var.
Bir konsere 69 milyon lira harcanmasıyla
paranın çarçur edildiğini düşünüyorum.
● AK Parti ABB Meclis Üyesi Metin Çeken:
Her fırsatta ben "Çöp projelere
para harcamam" diyen ve hiçbir eser
üretememesini bunun arkasına saklayan
Mansur Yavaş, 1 günlük konser için 69
milyon TL ödemiş. O para ile Ankara'ya
8 EGO otobüsü alınabilirdi. Ulaşım çilesine
bir nebze de olsa faydası dokunurdu.
Yolu olmayan köylere 40 km asfalt atılabilirdi.
Yalan söyleyerek "yaptık" dediği
kreşlerden 6 adet kreş yapılabilirdi. 34
adet park yapılabilirdi. Ama siz bu parayı
şova harcamayı seçtiniz. Yola, suya ve
altyapıya harcayacağı bütçeyi konserlere
harcıyor.
Ankaralı vatandaşlar da Yavaş yönetiminin
skandal harcamasına tepki gösterdi:
● Furkan Yaşar:
Ankara'nın kronikleşen
sorunlarına çare bulmak adına harcanması
gereken paralar çarçur ediliyor.
Bu, çapsızlıktan başka bir şey değil.
● Bekir Can Kızmaz:
Ankara'nın
o kadar sorunu varken... Yağmur
Ankaralının korkulu rüyası haline gelmiş.
Özellikle Yenimahalle tarafında çöken
yollar olsun, sel altında kalan dükkânlar,
evler olsun. Bunlara yatırım yapmak varken
bir sanatçıya bu kadar para vermek
berbat bir durum.
● Deniz Güneş:
Bu ülkenin varlığını
hangi parti olursa olsun babasının malı
gibi çarçur ediyorsa, millete harcamıyorsa
yazıklar olsun. Ben hiçbirine hakkımı
helal etmiyorum.