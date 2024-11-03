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Giriş Tarihi: 3.11.2024

69 milyonluk konser Ankara’yı ayağa kaldırdı: Paraları altyapıya değil konserlere harcıyor

69 milyonluk konser Ankara’yı ayağa kaldırdı: Paraları altyapıya değil konserlere harcıyor
Başkent Ankara'da Ebru Gündeş ve Mert Demir'in de sahne aldığı Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için 69 milyon TL harcanmasına yönelik tepkiler dinmiyor. Hem vatandaşlar hem de siyasiler Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın vatandaşın parasını çarçur ettiğini söyledi.

'PARALARI ÇARÇUR EDİYOR'

AK Parti ABB Meclis Üyesi Fatih Ünal: 6 yıldır Ankara'da ciddi bir icraatı maalesef göremedik. Mansur Yavaş, 58 km metro sözü verdiği halde bir santim metro dahi yapabilmiş değil. Toplu ulaşımda, yollarda ciddi sıkıntılar var. Bir konsere 69 milyon lira harcanmasıyla paranın çarçur edildiğini düşünüyorum.




AK Parti ABB Meclis Üyesi Metin Çeken: Her fırsatta ben "Çöp projelere para harcamam" diyen ve hiçbir eser üretememesini bunun arkasına saklayan Mansur Yavaş, 1 günlük konser için 69 milyon TL ödemiş. O para ile Ankara'ya 8 EGO otobüsü alınabilirdi. Ulaşım çilesine bir nebze de olsa faydası dokunurdu. Yolu olmayan köylere 40 km asfalt atılabilirdi. Yalan söyleyerek "yaptık" dediği kreşlerden 6 adet kreş yapılabilirdi. 34 adet park yapılabilirdi. Ama siz bu parayı şova harcamayı seçtiniz. Yola, suya ve altyapıya harcayacağı bütçeyi konserlere harcıyor. Ankaralı vatandaşlar da Yavaş yönetiminin skandal harcamasına tepki gösterdi:

Furkan Yaşar: Ankara'nın kronikleşen sorunlarına çare bulmak adına harcanması gereken paralar çarçur ediliyor. Bu, çapsızlıktan başka bir şey değil.

Bekir Can Kızmaz: Ankara'nın o kadar sorunu varken... Yağmur Ankaralının korkulu rüyası haline gelmiş. Özellikle Yenimahalle tarafında çöken yollar olsun, sel altında kalan dükkânlar, evler olsun. Bunlara yatırım yapmak varken bir sanatçıya bu kadar para vermek berbat bir durum.

Deniz Güneş: Bu ülkenin varlığını hangi parti olursa olsun babasının malı gibi çarçur ediyorsa, millete harcamıyorsa yazıklar olsun. Ben hiçbirine hakkımı helal etmiyorum.

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69 milyonluk konser Ankara’yı ayağa kaldırdı: Paraları altyapıya değil konserlere harcıyor
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