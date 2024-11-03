Asırlık ağaçları yok ediyorlar

İstanbul'da Dolmabahçe ve Emirgan'daki asırlık çınarları kesen İBB, Gülhane Parkı'nda ve Taksim Gezi Parkı'nda yeni ağaç katliamlarına imza attı. "Kurudu", "Çürüdü", "Mantar kaptı" bahanelerine sarılıp 'Yerine yenisi ekilecek' diyen İBB, Gülhane'de 50 ağacı, Gezi'de ise çok sayıda ağacı kökünden kesti. Vatandaşlar, sözde çevre dostu CHP'li yönetime tepki gösterdi.2013'te o dönemki İBB yönetiminin 13 ağacı yer değiştirmek için harekete geçtiği sırada 'Ağaçlar kesilmesin' diyerek ortalığı ayağa kaldıran ve sonrasında Gezi Parkı olaylarının yaşanmasına neden olan zihniyet, ağaç katliamına doymuyor. Dolmabahçe Caddesi'nde ve Emirgan'da onlarca asırlık ağacı 'kurudu' ve 'çürüdü' 'hastalık kaptı' gerekçeleriyle kesen ve 'Yerlerine yenileri dikilecek' açıklamasında bulunan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, bu kez İstanbul'un gözbebeği Gülhane Parkı'nda ve Taksim Gezi Parkı'nda doğa katliamlarına yenilerini ekledi.Tarihi Gülhane Parkı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı gün yaklaşık 50 ağaç kökünden kesildi. İBB kontrolündeki parka giden ekiplerin kestiği ağaç gövdeleri bir kamyonete yüklenerek parktan taşındı. SABAH, asırlık ağaçların nasıl yok edildiğini tek tek görüntüledi. Ağaçların kesildiğinin belli olmaması için köklerinin bile testere ile kesilip çıkarıldığı görüldü.Taksim'deki Gezi Parkı'nda ise 30 Ekim günü benzer manzara yaşandı. Burada da birçok ağacın 'kuruduğu' ve 'hastalandığı' gerekçesiyle köklerinden kesilmesine karar verildi. Parktaki birçok ağaç kökünden kesildi. Kesilen ağaçlar testerelerle doğrandıktan sonra ağaçların toprakta kalan kısımları ise daha sonra köklerinden makinelerle çıkarıldı.Sosyal medyada kesilen ağaçların görüntülerini paylaşan vatandaşlar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB yönetimine ateş püskürdü. Ağaç katliamından geriye ise akıllarda pek çok soru kaldı. Ağaçların kesilmesine nasıl karar verildiği, bitki hastalıkları ve mikrobiyoloji uzmanlarından ve orman mühendislerinden görüş alınıp alınmadığı, kesilen asırlık ağaçlar arasında bakım ve tedavi ile kurtarılabilecek olanlar olup olmadığı merak konusu.Asırlık çınar ağaçlarıyla dolu olan Gülhane Parkı ve Gezi Parkı'nda ağaç sayısı bakımsızlık dolayısıyla günden güne azalıyor. Ağaçların kesilmesine bahane olarak gösterilen 'kuruma' ve 'çürüme' gibi etkenlerin altında da gereken bakımın yapılmamasının yattığı ifade ediliyor. Geçmişten günümüze İstanbul'un hem yeşil bir adresi hem de kültür-sanat etkinliklerinin düzenlendiği bir mekânı olan Gülhane Parkı'nda 796 adet ağaç bulunduğu ve bunların 449 adedinin anıt aday ağaç olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nca tescil edildiği biliniyor. Her geçen gün ağaç sayısının eksildiği Gezi Parkı'nda da kesilen ağaçların yerine başka genç ağaçların dikileceği kaydedilse de ağaç sayısında bir artış olmadığı görülüyor.