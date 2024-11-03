Mansur Yavaş’a tepkiler çığ gibi: 69 milyon TL’lik konser Ankara’yı ayağa kaldırdı!

AK Parti ABB Meclis Üyesi Fatih Ünal: 6 yıldır Ankara'da ciddi bir icraatı maalesef göremedik. Mansur Yavaş, 58 km metro sözü verdiği halde bir santim metro dahi yapabilmiş değil. Toplu ulaşımda, yollarda ciddi sıkıntılar var. Bir konsere 69 milyon lira harcanmasıyla paranın çarçur edildiğini düşünüyorum.

AK Parti ABB Meclis Üyesi Metin Çeken: Her fırsatta ben "Çöp projelere para harcamam" diyen ve hiçbir eser üretememesini bunun arkasına saklayan Mansur Yavaş, 1 günlük konser için 69 milyon TL ödemiş. O para ile Ankara'ya 8 EGO otobüsü alınabilirdi. Ulaşım çilesine bir nebze de olsa faydası dokunurdu. Yolu olmayan köylere 40 km asfalt atılabilirdi. Yalan söyleyerek "yaptık" dediği kreşlerden 6 adet kreş yapılabilirdi. 34 adet park yapılabilirdi. Ama siz bu parayı şova harcamayı seçtiniz. Yavaş, yola, suya ve altyapıya harcayacağı bütçeyi konserlere harcıyor.

AK Parti ABB Meclis Üyesi Arif Yağcı: Bunların şehitlere bile saygısı yok. Harcanan bu 69 milyon lira ile Çamlıdere grup yollarımız yapılabilirdi. Hala ilçemde altyapısı olmayan köyler var. İnsani bir ihtiyaç olan suyu olmayan köyler var. Mansur Yavaş Ankara'yı yönetemediği gibi Ankaralının parasını da çarçur etmektedir.

AK Parti ABB Meclis Üyesi Furkan Albayrak: Sayın Yavaş Ankara halkının parasını yatırım ve hizmet için harcamanız gerekirken kimleri 'Memnun' ettiğinizi açıklayınız. Yapılan keyfi harcamalar ile halkımızın asıl ve temel ihtiyaçları göz ardı edilmektedir. Ankara halkına hizmet etmek yerine görev tanımını çok farklı algılayan Yavaş'a yüzünü Ankara'ya dönerek şehrin sorunlarına yönelmesini tavsiye ederiz.

''BEN HİÇBİRİNE HAKKIMI HELAL ETMİYORUM''

Ankaralı vatandaşlar da Yavaş yönetiminin skandal harcamasına tepki gösterdi:

Ülkü Naz: Milletin aklı ile dalga geçiyorlar. Ankara'da 29 Ekim için 69 milyon konser maliyeti çıkaranlar kimin parasını iki üç saatlik sahne için harcar? Hani ekonomik sıkıntılar vardı? Siz milletin derdine sorunlarına ayrılan parayı nasıl böyle çöp edersiniz. Siz kimsiniz. Millete hizmet etmek için o koltuklarda oturan birer hizmetkarsınız. Sorunlar için ayrılan bütçeyi babanızın çiftliğinden geliyormuş gibi kullanamazsınız. Milletin vergileri nereye gidiyor görüyoruz.

Furkan Yaşar: Ankara'nın kronikleşen sorunlarına çare bulmak adına harcanması gereken paralar çarçur ediliyor. Bu, çapsızlıktan başka bir şey değil.

Bekir Can Kızmaz: Ankara'nın o kadar sorunu varken... Yağmur Ankaralının korkulu rüyası haline gelmiş. Özellikle Yenimahalle tarafında çöken yollar olsun, sel altında kalan dükkânlar, evler olsun. Bunlara yatırım yapmak varken bir sanatçıya bu kadar para vermek berbat bir durum.

Deniz Güneş: Bu ülkenin varlığını hangi parti olursa olsun babasının malı gibi çarçur ediyorsa, millete harcamıyorsa yazıklar olsun. Ben hiçbirine hakkımı helal etmiyorum.