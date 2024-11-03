Şanlıurfa’da Yenidoğan Çetesi iddiası: Yoğun bakım kapatıldı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da ortaya çıkan ve ülke genelinde büyük yankı uyandıran "yenidoğan çetesi" skandalı, Türkiye'deki özel hastanelerde yenidoğan bakımına yönelik güvenlik ve denetim tedbirlerini gündeme getirdi. Skandalın merkezinde bulunan çetenin, yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde ihmallere sebep olarak çok sayıda bebeğin ölümüne yol açtığı ortaya çıkmıştı. Şanlıurfa'da da benzer vakaların yaşandığına dair şikâyetlerin artması üzerine Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçerek kapsamlı bir inceleme başlattı.

ÖZEL HASTANELER MERCEK ALTINDA

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, kentteki bazı özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde yaşanan ihmal ve bebek ölümlerine ilişkin şikayetleri değerlendirerek yoğun bir denetim süreci başlattı. Bu denetimlerde, özellikle Haliliye ilçesinde yer alan Atatürk Bulvarı üzerindeki Özel Meydan Hastanesi ön plana çıktı. Sağlık Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen denetimlerde, bu hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde birtakım ciddi eksiklikler ve ihmaller tespit edildi. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerdeki bulgular Sağlık Bakanlığı'na rapor olarak sunuldu. Bakanlık, bu rapor doğrultusunda Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü'ne hızlı bir müdahale kararı vererek Özel Meydan Hastanesi'nin yenidoğan yoğun bakım ünitesinin faaliyetlerinin durdurulmasını talep etti.Özel Meydan Hastanesi'nde bulunan yenidoğan yoğun bakım ünitelerindeki bebeklerin güvenliğinin sağlanması amacıyla, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü sağlık ekipleri tarafından bu bebeklerin kentteki alternatif hastanelere sevk edilmesi için bir plan oluşturdu. Bebeklerin sağlık durumu titizlikle incelenerek güvenli bir şekilde sevkleri sağlanacak.