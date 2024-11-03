Zaferlerle dolu yolculuk, küresel vizyon... Anadolu ihtilali 22 yaşında

AK Parti, 22 yıl önce bugün 3 Kasım 2002 Genel Seçimleri'nde iktidara gelerek Türkiye'nin siyasi sahnesine yeni bir yön kazandırdı. Halkın güçlü desteğiyle tek başına iktidara gelen AK Parti, her seçimde zaferle çıkarak siyasi tarihe damga vurdu. "Bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözleriyle yola çıkan AK Parti, Türkiye'yi pek çok alanda dönüştürerek büyük bir değişim hareketinin mimarı oldu.AK Parti'nin iktidarında geçen yıllar, Türkiye'nin siyasi istikrarını hedef alan çeşitli krizler ve müdahalelerle doluydu. 27 Nisan 2007'de verilen e-muhtıra, 2008'de açılan kapatma davası, 17-25 Aralık yargı operasyonları ve nihayet 15 Temmuz darbe girişimi, AK Parti'nin direncini ve halkın iradesine olan güvenini defalarca sınadı. 15 Temmuz 2016 gecesi, FETÖ'cülerin hain darbe girişimi halkın kararlılığıyla bastırıldı; milyonlar, meydanlarda eşsiz bir demokrasi ve dayanışma örneği gösterdi. Türk demokrasisi, bu direnişle tüm dünyaya örnek teşkil etti.AK Parti iktidarının getirdiği en köklü değişimlerden biri, 2007 referandumuyla Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi oldu. Bu dönüşüm, 2014'te Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin ilk halkoyuyla seçilen Cumhurbaşkanı olarak göreve gelmesiyle taçlandı. Erdoğan'ın göreve gelmesiyle birlikte halkın iradesinin devletin en üst makamında temsil edilmesi sağlandı. Türkiye, siyasi tarihinde bir dönemi kapatıp, doğrudan milletin iradesine dayanan yeni bir yönetim anlayışına adım attı.AK Parti, dış politikada yalnızca Türkiye'nin çıkarlarını korumakla kalmayıp, adaletsizlikle karşı karşıya kalan toplumların haklarını da savunmayı hedefledi. Ortadoğu'dan Afrika'ya, Kafkaslar'dan Asya'ya geniş bir coğrafyada Türkiye, diplomatik girişimlerle ve insani yardımlarla önemli bir rol üstlendi. Türkiye, uluslararası platformlarda güçlü bir duruş sergileyerek, zulme uğrayan halkların sesi oldu ve küresel arenada saygın bir aktör konumuna yükseldi.AK Parti'nin iktidar sürecinde kalkınma ve altyapı projelerine verilen önem, Türkiye'yi yeniden inşa etmeye yönelik büyük bir adım oldu. Ülkenin dört bir yanında duble yollar inşa edilerek ulaşım ağı genişletildi, sağlık sistemini güçlendiren şehir hastaneleri kuruldu ve modern havaalanları hizmete açıldı. Türkiye'nin ilk yerli otomobili milletin hizmetine sunulurken, Karadeniz'deki doğalgaz keşfi enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir dönemeç oldu.AK Parti'nin savunma sanayiine verdiği stratejik önem, Türkiye'nin savunma teknolojilerinde bağımsızlığını artırmada bir dönüm noktası yarattı. Yerli İHA ve SİHA'lar, terörle mücadelede kritik bir rol üstlenirken, dünya çapında dikkat çeken başarılar elde etti. Savunma sanayiindeki yerlilik oranı yüzde 80'in üzerine çıkarak, Türkiye'yi kendi güvenliğini sağlamada bağımsız bir konuma taşıdı ve uluslararası arenada rekabet edebilen bir güç haline getirdi.AK Parti, 3 Kasım 2002'de başlayan iktidar yolculuğunda yalnızca siyasi başarılara değil aynı zamanda kapsamlı bir dönüşüm sürecine de imza attı. E-muhtıradan darbe girişimlerine, kapatma davalarından kumpas operasyonlarına kadar sayısız zorluğa karşı halkın desteğiyle dimdik ayakta kaldı. Türkiye'yi dönüştüren reformlar ve projelerle toplumun her kesiminden güçlü bir destek bulan AK Parti, 22 yıllık süreçte Türk siyasi tarihine kalıcı bir iz bıraktı.AK Parti, yıllar içinde kadrolarını yenileyerek ve dinamizmini koruyarak siyasi arenada güçlü bir konum elde etti. Sürekli olarak değişen ihtiyaçlara ve ülke gündemine göre revizyonlara giderek, vizyonunu genişletme noktasında önemli adımlar attı. Eğitimden sağlığa, altyapıdan savunma sanayiine kadar pek çok alanda hayata geçirdiği projelerle sadece bugünü değil geleceği de şekillendirdi.