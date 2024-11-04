‘AHİDDER’ soruşturmasında cemaat tüzüğü ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütüne yardım eden "AHİDDER" isimli illegal medrese tespit edilmişti. Düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alına 23 şüpheli tutuklanmış, 1 şüphelinin ev hapsine ve 10 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

YAHUDİLERE KARŞI SALDIRI İÇERİKLİ YAZIŞMALAR

Operasyon esnasında ele geçirilen dijital materyallerde yapılan incelemede ortaya ilginç konuşmalar çıktı. Yazışmalarda, "Yahudi mahallerini hedef almak. Yahudi ve haçlı elçilerine yakarak ve yıkarak saldırmak. Her yerdeki Yahudi sinagoglarını ve Yahudi gece kulüplerine saldırmak, ziyaretçilerini öldürmek ve Yahudilerle olan mücadelenin tamamen dini ve ideolojik olduğu konusunda eğitim vermek" şeklinde konuşmaların olduğu tespit edildi.

EMNİYET VE YARGI DETAYI

Savcılık ayrıca şüphelilerin 'medya okulu' adı altında verdikleri ders içeriklerinde, istihbarat ve emniyet birimlerinin; tağutların destekçisi olan mürtet (dinden dönen) oldukları, bu nedenle onlara karşı dostluk duygusunun beslenmemesi gerektiği ve emniyet ile yargı birimlerinin, diğer 'kafir' dostlarını, tekfir etmeyi ve onlarla cihat edilmesi yönünde yazışmaların bulunduğunu tespit etti.

HER BİRİMİN AYRI SORUMLUSU VAR

Soruşturma devam ederken AHİDDER derneğin cemaat tüzüğü ortaya çıktı. Tüzükte cemaat kimliğinin, dergi/kitap evi adı altında mescit çalışması olduğu, çalışma programının ilim, davet, eğitim (okul ve medrese vb.) olduğu, teşkilat, maliye, eğitim, medya ve davet şeklinde çalışma birimlerinin olduğu, bu birimlerin başına ise cemaatin genel emiri tarafından "birim sorumluları" atandığı öğrenildi.

CEMAATTEN AYRILANLAR PİŞMAN OLURSA GERİ DÖNEBİLİYOR

Birim sorumlularının çalışmaları, aylık olarak cemaatin genel emirine rapor etmek, her birim sorumlusunun, sorumlu olduğu birimin emiri olduğu ve emirden habersiz hareket edemeyecekleri kaydedildi. Cemaat mensuplarının, 5 yıl sürmesi öngörülen ev ders gruplarına katılmasının zorunlu olduğu tüzükte yer aldı. Cemaati bırak kişilerin geri dönmek istemeleri durumunda ise cemaatteki kişi sayısının yüksek tutulması amacıyla "pişman olmaları" şartıyla cemaate geri alınabilecekleri anlatıldı.

CEMAATTE KADINLARIN YERİ

Cemaatin kuralları arasında eşleri cemaatte olan kadınlardan ahid (yemin) alınmayacağı, eşlerine tabi olarak cemaate mensup olduklarının kabul edileceği, cemaate mensup erkeklerin, cemaatin aldığı kararlara itaat etmeleri, kadınların ise eşlerine itaat etmeleri gerektiği belirtildi. Cemaat mensuplarının ayrıca 500 liralık aidat da alındığı tüzükte yer aldı.

TUTUKLANMA SONRASI YAPILACAKLAR

Cemaat mensuplarının tutuklanmaları halinde başlarında sorumlu bir kimse varsa ona itaat etmeleri aksi halde uygun bir kişiyi cezaevi emiri olarak seçmeleri gerektiği kaydediliyor. Cezaevi emirinin ise içeride yaşanan gelişmeleri genel emire raporlamakla görevli tutulduğu tüzükte anlatılıyor.

İDDİANAME DETAYI

Dikkat çeken maddeler arasında yer alan ise haklarında hazırlanacak iddianameyle ilgili olduğu görüldü. Cemaat yöneticileri, haklarında hazırlanacak iddianameleri tüzükte "mahrem" kabul ederek, cezaevi emirinden izinsiz dosyada bulunmayan Müslümanlarla paylaşılmasını yasaklıyor. Ayrıca cezaevinde bulunan cemaat mensuplarının geçiminin, cemaat tarafından karşılanacağı da belirtiliyor.

GÖZALTINDA NASIL DAVRANILIR

Cemaat üyelerinin gözaltına alınmaları durumunda, ifadelerini nasıl verecekleri ve iletişim aletlerinin nasıl kullanılacağı gibi konularda cemaati bilgilendiren birimin ise "teşkilat birimi" olduğu tüzükte belirtiliyor.