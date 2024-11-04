Ahmet Özer’in tutukluluk bilmecesi! CHP siyasi şova çevirmişti: 5 gündür itiraz edilmedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca terör örgütü üyeliğinden hakkında soruşturma yapılan ve 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanarak Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konulan Özer'in tutuklanma gerekçesinde; süreklilik, yoğunluk, çeşitlilik arz eden eylemler aracılığıyla örgütle hiyerarşik ilişki içerisinde olduğu kaydedilmişti.
NÖBET ÇAĞRISI YAPTI
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) MYK olağanüstü toplanarak, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Adalet Sarayı'nda toplanma çağrısı yapmıştı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Özer için 'Esenyurt' nöbetine başlayacaklarını, parti olarak 15 gün boyunca milletvekilleri ve genel başkan yardımcılarıyla ilçe binasında çalışacaklarını söylemişti.
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