Haberler Gündem Haberleri Ahmet Özer’in tutukluluk bilmecesi! CHP siyasi şova çevirmişti: 5 gündür itiraz edilmedi
Giriş Tarihi: 4.11.2024 17:49 Son Güncelleme: 4.11.2024 17:56

Ahmet Özer’in tutukluluk bilmecesi! CHP siyasi şova çevirmişti: 5 gündür itiraz edilmedi

Geçtiğimiz günlerde ‘PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan tutuklanan CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutukluluğuna 5 gündür itiraz edilmediği ortaya çıktı. Soruşturmayı yürüten başsavcı ve savcıları hedef gösteren CHP üst yönetimi, Özer için bir avukat görevlendirmediği gibi tutukluluğuna da itiraz etmezken İstanbul Adalet Sarayı’ında toplanma ve Esenyurt’ta nöbet çağrıları yapması dikkat çekti. Terörle mücadele önemli bir yöntem olan kayyum atamalarını engellemeye çalışan CHP’nin bu tutumu; siyasi rant uğruna terörle mücadeleyi baltalama olarak yorumlandı.

Halit TURAN Halit TURAN
Ahmet Özer’in tutukluluk bilmecesi! CHP siyasi şova çevirmişti: 5 gündür itiraz edilmedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca terör örgütü üyeliğinden hakkında soruşturma yapılan ve 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanarak Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konulan Özer'in tutuklanma gerekçesinde; süreklilik, yoğunluk, çeşitlilik arz eden eylemler aracılığıyla örgütle hiyerarşik ilişki içerisinde olduğu kaydedilmişti.

NÖBET ÇAĞRISI YAPTI
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) MYK olağanüstü toplanarak, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Adalet Sarayı'nda toplanma çağrısı yapmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Özer için 'Esenyurt' nöbetine başlayacaklarını, parti olarak 15 gün boyunca milletvekilleri ve genel başkan yardımcılarıyla ilçe binasında çalışacaklarını söylemişti.

Ahmet Özer Esenyurt Belediyesi’ni aile şirketine çevirmiş!

Ahmet Özer Esenyurt Belediyesini aile şirketine çevirmiş: İşte o şema! Tek tek ortaya çıktı

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Ahmet Özer’in tutukluluk bilmecesi! CHP siyasi şova çevirmişti: 5 gündür itiraz edilmedi
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