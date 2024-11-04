Ahmet Özer’in tutukluluk bilmecesi! CHP siyasi şova çevirmişti: 5 gündür itiraz edilmedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca terör örgütü üyeliğinden hakkında soruşturma yapılan ve 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanarak Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konulan Özer'in tutuklanma gerekçesinde; süreklilik, yoğunluk, çeşitlilik arz eden eylemler aracılığıyla örgütle hiyerarşik ilişki içerisinde olduğu kaydedilmişti.