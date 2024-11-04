Ankara Büyükşehir Belediyesi SGK borcunu ödeme yerine milyonları konserlere harcıyor

ABB'nin SGK'ya milyarlarca borcu varken, ünlü sanatçıların sahneye çıktığı konserler için milyonları gözden çıkarması kamuoyunda tartışma yarattı. ABB'nin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ünlü sanatçı Ebru Gündeş'in sahneye çıktığı konser için 69 milyon TL ödediği ortaya çıkınca, ABB, "soruşturma açıldı" açıklamasını yapmak zorunda kaldı.



SGK'YA ÖDEME YOK

ABB'nin konser harcamaları, gözleri SGK'ya olan milyarlarca borç tablosuna çevrilmesine yol açtı. İlk defa 2024 Mart'ta gündeme gelen belediyelerin SGK'ya olan prim borçlarına bakıldığında ABB'nin borcu 5,7 milyardı. Yapılan çağrılar ABB nezdinde bir karşılık bulmadı. Aradan geçen 5 ayda Ankara Büyükşehir Belediyesinin borcu 2,6 milyar lira artarak 8,3 milyar liraya yükseldi.



5 YILDA 50 KAT ARTTI

ABB'nin Şubat 2019'da SGK'ya olan borcu 160.4 milyon TL idi. Bu borç Mayıs 2029'da 225.3 Milyon TL'ye, Ekim 2020'de 567.7 Milyon TL'ye, Aralık 2021'de ise 1 Milyar TL'ye çıktı. Borç ödemesini yapmayan ABB'nin borucu Aralık 2022 yılında 1.7 milyar TL'yi bulurken, Aralık 2023'e gelindiğinde borç tablosu 4.5 milyar TL'ye yükseldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın "borçlarını ödeyin" çağrısın rağmen borç ödemesinde ihmalkar davranan ABB'nin borucu Mart 2024'te 5.7 milyar, Eylül 2024'te ise 8.3 milyar ile zirveye çıktı