Bornova Belediyesi’nde TİS krizi: Greve 1 hafta kala iş bıraktılar

Bornova Belediyesi ile belediyenin Personel A.Ş Şirketinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 7 No'lu Şube arasında 2 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı. Geçtiğimiz hafta belediye binasına grev ilanı asan sendika uzlaşma olmazsa 11 Kasım'da greve gideceklerini duyurdu.

SODEMSEN'İN TEKLİFİNİ PROTESTO ETTİLER

Aradan geçen bir hafta 10 günlük süreçte taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı. İşveren adına toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürüten Sodem-Sen, sendikaya ilk 6 ay için resmi enflasyon artı yüzde 3 maaş artışı önerdi. Sendika da işverenin teklifini protesto etmek amacıyla haftanın ilk günü sabah 3 saat süreyle iş bıraktı.

SODEMSEN'İ DEVREDEN ÇIKAR

İşçiler adına basın açıklaması yapan Genel İş İzmir 7 No'lu Şube Sekreteri Uğur Nazlıoğlu, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'ye, 'Sodem-Sen'i devreden çıkar bir an önce toplu iş sözleşmesi masasına otur' çağrısında bulundu. "Aksi takdirde bu işin şakası yok. 11 Kasım'da greve çıkacağız" diyen Nazlıoğlu: "Bu iş olursa toplu sözleşme masasında olacak, olmazsa11 Kasım Pazartesi grevle bitecek. Bizi yönetenlere duyurulur. Bu hafta vitesi artırdık, kararlılığımızı göstereceğimiz bir haftaya girdik. Bu bir başlangıç. Önümüzdeki günlerde herhangi bir gelişme olmazsa haftaya zaten greve çıkacağız. Bundan daha serti ne gerekiyorsa, daha serti neyse yapmaktan da kaçınmayacağız" dedi.

5 AYDIR SESİMİZİ DUYURMAYA ÇALIŞIYORUZ

Toplu sözleşme görüşmelerinde 5. Aya girdiklerini hatırlatan Nazlıoğlu: 5 aydır belediye başkanına, belediye bürokratlarına, CHP'nin kurduğu patron sendikası SODEM-SEN'in yöneticilerine seslerini duyurmaya, dertlerini anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

VARLIK SEBEBİ BELEDİYELERDEKİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNİ TIKAMAK

Varlık sebebi belediyelerde toplu iş sözleşmesi görüşmelerini tıkamak olan Sodem-Sen'in başta İstanbul olmak üzere son geceye kadar enflasyonun bile altında rakamlarla bütün işçilerin geleceğini çalmak için pozisyon aldığını öne süren Nazlıoğlu: "Bizler toplu sözleşmelerle mevcut haklarımızı geliştirmek isterken bugün karşımızda haklarımızı geriletmek isteyen bir CHP politikası ile karşı karşıyayız." dedi. Eylem boyunca 'Birleşe Birleşe Kazanacağız', 'Bu Daha Başlangıç Mücadeleye Devam'; 'Direne Direne Direnişle Zafere', 'SODEMSEN Şaşırma, Sabrımızı Taşırma' ve 'Sadaka Değil Toplu Sözleşme' sloganları atan işçiler 3 saatlik iş bırakma eyleminin ardından işyerlerine geri döndü.