Çorum’daki patlamada 15 bina tahliye edildi, çalışmalar sürüyor

Dün saat 14:25 sıralarında Osmancık Caddesi'nde bulanan Hilal Apartmanı'nın 3. katında doğal gaz sıkışması nedeniyle patlama yaşanmış, patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş 33 kişi de yaralanmıştı. Patlama nedeniyle cadde üzerindeki evlerde, birçok iş yeri ve park halindeki araçlarda da büyük çaplı maddi hasar meydana gelmişti. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Çorum Belediyesi tarafından temizlik çalışmaları başladı. Çorum Valisi Ali Çalgan ve Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da olay yerine gelerek çalışmaları yerinde inceledi. Yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Vali Ali Çalgan, "Bugün itibariyle sabah şartlarında sizler de gördünüz çok ciddi bir patlama bu. Büyük hasar var. 15 binada çokça bağımsız ünitede zarar ziyan söz konusu. Şimdi bunu tespitle meşgulüz. Bina hasarlarını Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz tarafından oluşturulan bir ekip tespit edecek. İçerideki binalar içeresindeki esnafımızın zararını da defterdarlığımız başkanlığında oluşturulan bir ekip tespit edecek. Bu raporlar elimize geçtikten sonra da süratle bu zararın giderilmesi bu hasarın giderilmesi için gerekeni yapacağız inşallah."

HİLAL APARTMANI KALDIRILACAK

Patlamanın olduğu bina için ağır hasarlı olarak rapor düzenleneceğini belirten Vali Çalgan; "Çünkü içeride bizim göremediğimiz yerlere giden arkadaşlarımız, dün hemen gittiler. İçeride patlayan kolonlar olduğunu tespit ettiler. Dolayısıyla bu haliyle bu binanın güçlendirmeyle ayakta durması zor görünüyor. Bugün yarın onun kararını vereceğiz. Bu bina kaldırılacak" dedi.

33 YARALININ TAMAMI TABURCU OLDU

33 yaralının tamamının taburcu olduğunu söyleyen Vali Çalgan; yaralıların sağlık durumlarında herhangi bir problemin olmadığını belirtti.

PATLAMA DOĞALGAZ SIKIŞMASI KAYNAKLI

Çorum Valisi Ali Çalgan yürütülen soruşturma ile ilgili olarak da "Adli makamlarda yürüyen kısmını çok bilmiyoruz ama emniyetimizin yaptığı tespitlere göre; ben o kadarını söyleyebilirim. Olay gaz, doğal gaz kaynaklı bir patlama başka bir boyutu gözükmüyor şimdilik. Hemen şunu söyleyeyim. Müsaade edildiği kadarıyla bu enkazı en azından yoldaki emniyet tedbirlerini alarak, hemen belediyemiz kaldıracak. Ama belli bir mesafeden yaklaşımı engelleyeceğiz. Çünkü Allah korusun yıkılma riski var. bu konuda ki tedbirlerimizi almış durumdayız. 15 binanın tamamındaki arkadaşlarımız çıkarıldı. Hasar tespit çalışmaları öbür baştan başladı. Bugün inşallah tamamlanmış olur" dedi.