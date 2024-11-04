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Giriş Tarihi: 4.11.2024

Diplomaside küresel aktör

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
Diplomaside küresel aktör
Başkan Erdoğan, çok yönlü ve etkin diplomasi anlayışıyla temaslarına devam ediyor. Doğu ve Batı için kritik önemdeki Türkiye, bölgesel konuların başat aktörü haline geldi. Erdoğan 1 haftada 3 önemli zirveye katılacak. Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi 5- 6 Kasım tarihlerinde Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek Erdoğan Bişkek'teki zirveye katılmak üzere bugün Kırgızistan'a gidecek. Zirvede üye ülkeler arasındaki ekonomik işbirliğinin genişletilmesi ve derinleştirilmesi konusu ele alınacak. Hazar geçişli uluslararası Doğu-Batı-Orta Koridorunun potansiyelinden azami istifade edilmesi ve Zengezur Koridoru'nun açılması da bu zirvede gündeme gelmesi bekleniyor. Erdoğan, 6-7 Kasım'da Macaristan'daki Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılacak. Erdoğan 11-12 Kasım'da COP 29 Zirvesi için Azerbaycan'da olacak.

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Diplomaside küresel aktör
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