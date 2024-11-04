Diplomaside küresel aktör

Başkan Erdoğan, çok yönlü ve etkin diplomasi anlayışıyla temaslarına devam ediyor. Doğu ve Batı için kritik önemdeki Türkiye, bölgesel konuların başat aktörü haline geldi. Erdoğan 1 haftada 3 önemli zirveye katılacak. Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi 5- 6 Kasım tarihlerinde Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek Erdoğan Bişkek'teki zirveye katılmak üzere bugün Kırgızistan'a gidecek. Zirvede üye ülkeler arasındaki ekonomik işbirliğinin genişletilmesi ve derinleştirilmesi konusu ele alınacak. Hazar geçişli uluslararası Doğu-Batı-Orta Koridorunun potansiyelinden azami istifade edilmesi ve Zengezur Koridoru'nun açılması da bu zirvede gündeme gelmesi bekleniyor. Erdoğan, 6-7 Kasım'da Macaristan'daki Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılacak. Erdoğan 11-12 Kasım'da COP 29 Zirvesi için Azerbaycan'da olacak.