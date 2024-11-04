HAK-İŞ Başkanı Usal, Cizre Belediyesi’nde zulüm artarak devam ediyor

HAK-İŞ Konfederasyonu Şırnak İl Başkanlığı Cizre Belediyesi'nin işten çıkardığı işçilere destek, belediyede görev yapan sendika üyelerinin baskı ve mobbing iddialarına tepki göstermek için Belediye Binası önünde basın açıklaması düzenlendi.

Cizre Belediyesi Personel A.Ş.'de çalışan üyelerinin, her geçen gün belediye yönetiminin hakka ve hukuka sığmayan yeni uygulamalarıyla karşı karşıya kaldığını iddia eden HAK-İŞ Konfederasyonu Şırnak İl Başkanı Nevzat Usal, "Son yerel seçimlerden sonra seçilen DEM Parti Eş Başkanı Güler Yerbasan, belediyenin bütçesinin yetersiz olduğunu gerekçe göstererek yürürlükte olan toplu iş sözleşmesini uygulamamış yine aynı gerekçeyi öne sürerek yaklaşık 100 emekçinin işine son vermiştir "dedi. Sözde ekonomik anlamda zor günlerden geçen Cizre Belediyesi, kendi yandaşı sendikanın üyelerine bu dönemde zam vererek üyelerin vicdanını yaraladığını ifade eden Usal, "üyelerimiz Cizre Belediye Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyeleri tarafından 28 Şubat Postmodern darbesinin utanç uygulamalarından biri olan ikna odalarına benzer şekillerde Sendikamızdan istifaya zorlanmaktadır. Tüm girişimlere rağmen onurlu bir duruş sergileyen üyelerimize, mobbinglerle, tehditlerle ve sürgünlerle baskı kurulmaya devam edilmektedir" dedi.