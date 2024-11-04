Her yılında milletin imzası var

Eser ve hizmet siyasetine öncelik veren AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kısa sürede büyük işler başardı. Ulaşımdan savunma sanayisine, eğitimden sağlığa birçok alanda geçmişte hayal bile edilemeyen hizmetlere imza attı.Türkiye'nin 39. partisi olarak Türk siyasetine giren AK Parti, vesayteçilerin tuzaklarına rağmen girdiği tüm seçimlerden milletin oylarıyla zaferle çıktı. Erdoğan liderliğindeki "Erdemliler Hareketi", Adalet ve Kalkınma Partisi adıyla Türk siyaset tarihinde 22 yıl önce yerini aldı. 14 Ağustos 2001'de Ankara'daki tarihi buluşmada partinin temel ilkelerini anlatan Erdoğan, "Bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" demişti. Nitekim öyle de oldu. Darbeciler ve vesayet odaklarının senaryosunu yazıp oynadığı yakın siyasi tarih artık yerini milletin iktidarına bırakacaktı. 16 Ağustos 2001'deki AK Parti Kurucular Kurulu toplantısında Erdoğan, oybirliğiyle genel başkan seçildi. AK Parti, 3 Kasım 2002'deki ilk seçim sınavından yüzde 34.28'lik oy oranıyla birinci parti olarak çıktı ve tek başına iktidar oldu.Okuduğu 'Asker Duası' şiiri nedeniyle siyasi yasaklı olan Erdoğan siyasi yasağının kalkmasının ardından, 8 Mart 2003'te Siirt'te yapılan yenileme seçimlerinde milletvekili olarak TBMM'ye adımını attı. Erdoğan, 15 Mart'ta 59. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni kurarak, başbakanlık koltuğuna oturdu. 2004 yerel seçimlerinde AK Parti yüzde 41.7'lik oy oranıyla sandıktan birinci parti çıktı. 2007'deki genel seçimlerde yüzde 46.58'lik oy oranına ulaşarak, tek başına iktidarını sürdüren AK Parti, 2009'da yapılan yerel seçimlerde yine en fazla oyu aldı. Eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Gül ile Başbakan Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 71 kişiye 5 yıl süreyle siyaset yasağı getirilmesi ve partinin kapatılmasını içeren iddianame, 14 Mart 2008'de Anayasa Mahkemesi'ne sunuldu.Vesayet odaklarının demokrasiye hançer sokmaya çalıştığı bu girişim de Anayasa'da öngörülen nitelikli çoğunluk sağlanamadığı için başarısız oldu. AK Parti'nin sınavlarından biri de 12 Eylül darbesinin 30. yılına denk gelen ve 1982 Anayasası'nda değişiklik öngören düzenlemeye ilişkin 2010'daki halk oylamasıydı. Bu halk oylamasında da yüzde 57.88 oranında "evet" oyu çıktı. 10 Ağustos 2014'te yapılan seçimde Erdoğan yüzde 52'lik oy oranıyla doğrudan halk iradesiyle seçilen ilk ve Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı oldu. 24 Haziran 2018'de seçmenler ilk kez hem cumhurbaşkanı ve hem de milletvekili seçimi için ilk kez aynı gün sandık başına gitti. Seçimlerde yüzde 52.38 oy alan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı seçildi.