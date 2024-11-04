Kartal’daki çöp dağları kaldırılmadı

İstanbul Kartal Belediyesi ile işçilerin örgütlü bulunduğu DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesinde istediklerini alamayan çalışanlar grev kararı almıştı. Grevin uygulanmaya başlanmasından (30 Ekim Çarşamba) bu yana geçen sürede Kartal'da adeta çöp dağları oluştu. İlçenin pek çok noktasında yaşanan çöp sorunu, kötü koku ve kirlilik vatandaşların tepkisine neden olurken çöplerle dolup taşan cadde, yol ve kaldırımlara günler geçmesine rağmen müdahale edilmemesi dikkat çekti. Kartal Belediyesi işçilerinin grev kararı devam ederken CHP genel merkezini devreye sokan Kartal Belediyesi, Genel İş Sendikası genel merkezi ile işçilerin ve sendikasın Anadolu yakasındaki şubelerinin haberi olmadan toplu iş sözleşmesini imzaladı. Kartal Belediyesi'nin işçileri hak kaybına uğratacak şekilde Genel İş Sendikası genel merkeziyle sözleşme imzalaması işçilerin ve sendikanın Anadolu yakasındaki şubelerinin tepkisine neden oldu.Açıklama yapan Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 3 No'lu Şube Başkanı Özer Ersan Değirmenci, CHP genel merkezi ile Genel-İş Sendikası genel merkezinin imzaladığı sözleşmeyi kabul etmediklerini ve 4 Kasım Pazartesi günü itibariyle Kartal ile birlikte, Genel İş Sendikası'nın örgütlü bulunduğu ve grev kararı alan Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir Belediyelerinde süresiz iş bırakacaklarını açıkladı.Öte yandan her fırsatta işçilerin haklarını bahane ederek meydanlarda boy gösteren DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK çatısı altındaki Genel İş Sendikası üyesi, Kartal, Maltepe, Ataşehir ve Kadıköy Belediyesi işçilerinin hakları ve Kartal Belediyesi'nin CHP genel merkezini devreye sokarak işçilerden habersiz şekilde Genel İş Sendikası genel merkeziyle sözleşme imzalaması karşısında sessizliğe büründü. PKK terör örgütü ile bağlantısı sebebiyle tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için mesaj paylaşan Çerkezoğlu'nun işçiler için sessiz kalması tepki çekti. Bu arada işçilerin eylemi nedeniyle toplanamayan çöplere tepki gösteren vatandaşlar problemin acilen çözülmesini istedi.