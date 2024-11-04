Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu gerilimi tırmanıyor! Yavaş’a yakın isimler İmamoğlu’nu hedef aldı: Cesaretiniz varsa...

CHP'Lİ GÜLTEKİN: İMAMOĞLU'NA BAKSINLAR!

Tepkilerin üzerine Mansur Yavaş, "İç denetim birimimiz inceleme başlatmıştır" açıklaması yaparken, CHP'ye yakın isimler "Partide başkan ayrımcılığı yapılıyor" çıkışı yaptı. Son olarak Mansur Yavaş'a yakınlığı ile bilinen CHP'li gazeteci Levent Gültekin Mansur Yavaş'ın konser harcamalarına ilişkin yaptığı eleştirilerde CHP içinde ikiyüzlülük yapıldığını açıkladı. Gültekin "Bunların hiçbir tanesi İmamoğlu'nun bu tip işlerini diline dolamıyor. Bir baksınlar İmamoğlu'nun harcamalarına. Kampanyalara verilen paraların boyutunu bir görsünler. 300-500 milyon dolarlardan bahsediliyor. Dertleri Mansur Yavaş'ın Ebru Gündeş'e 69 milyon lira vermesi değil. 'Ekrem İmamoğlu'nun karşısında Mansur Yavaş'ı buradan vururuz' diye. Dertleri de o" ifadelerini kullandı.

"ÖZGÜR ÖZEL SEN NASIL PARTİ YÖNETİYORSUN?"

Özgür Özel'e de yüklenen Levent Gültekin, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: Özgür Bey de gerçekten bu işleri dert ediyorsa baksın bakalım İstanbul Büyükşehir Belediyesi paralarını nereye harcıyormuş, hangi kampanyalara, hangi işlere, hangi sanatçılara... Sen nasıl parti yönetiyorsun Allah'ını seversen. Cesaretin varsa Ekrem Bey ile ilgili de bir cümle etsene. Ekrem İmamoğlu taraftarları sabah akşam Mansur Yavaş'ı milliyetçilik üzerinden linç ediyorlar. İstifa etsin gitsin. Çünkü dertleri ülke değil.