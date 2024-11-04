Türkiye Yüzyılı’nda hizmete devam

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz:
22 yıl önce,
Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan liderliğinde AK
Parti'nin genel seçimlerde tek
başına iktidara gelmesi, demokrasi
ve kalkınma tarihimizde yeni bir dönemin
kapılarını açtı. Milletimizin verdiği güçle
vesayet odakları tasfiye edilerek demokrasimizin
standartları yükseltildi, hak ve özgürlükler
güçlendirildi ve sivil siyasetin alanı
genişletildi. Türkiye Yüzyılı'nda, Cumhur
İttifakı olarak daha yüksek demokratik standartlara
ve daha ileri kalkınma hedeflerine
ulaşarak, ülkemizin bağımsızlığına, halkımızın
özgürlüğüne ve refahına hizmet etmeye
devam edeceğiz.
YENİ UFUKLAR AÇACAĞIZ
Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Danışmanı Akif Çağatay Kılıç:
Milletimizin özgür
iradesiyle Türk siyasi hayatına
yön veren AK Parti'nin, Türkiye Yüzyılı
vizyonu ile ülkemize yeni ufuklar açacağına
yürekten inanıyorum.
TUZAKLARI BOZACAĞIZ
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
: AK Parti'miz milli irade
bayrağını yere düşürmediği
için 22 yıldan bu yana iş başındadır.
Ülkemize kurulan tuzakları
bugüne kadar milletimizle birlikte bozduk,
bundan sonra da bozmaya devam
edeceğiz.
PRANGALARI KIRDIK
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum:
22 yıl önce bugün, AK
Parti, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde,
milletimizin büyük
teveccühüyle ülkemizi yönetmeye başladı.
3 Kasım2002 yakın tarihimizin dönüm noktasıdır.
Türkiye bu tarihten itibaren prangalarından
kurtulmuş, bölgesinde ve dünyada
sözü geçen bir aktör oldu.
YOLA DEVAM
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır:
Her şey Türkiye
için! AK Parti 'miz 3 Kasım
2002'den bu yana, 22 yıldır iktidarda.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan'ın liderliğinde; Durmak yok, yola
devam.
GURURU YAŞIYORUZ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
:
3 Kasım 2002'de "Erdemliler
Hareketi" olarak çıktığımız yolda
hizmetle, başarı öyküleriyle, milletimizden
aldığımız güven duygusuyla
geçen 22 yıl... Türkiye'ye her alanda yaşattığımız
değişim, dönüşüm, gelişim ve kalkınma
projeleriyle Türkiye Yüzyılı'na ulaşmanın
gururunu yaşıyoruz.
NİCE YILLARA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar:
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde
3 Kasım 2002'de başlayan millete
hizmet yolculuğumuz 22 yıldır
aralıksız devam ediyor. "Büyük ve Güçlü
Türkiye" için durmadan çalışmaya ve milletimizle
birlikte yol yürümeye devam edeceğiz.
Nice başarı ve hizmet dolu yıllara.
AYNI AŞKLA..
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak:
Anadolu
İhtilali 22 Yaşında! Milletimize
hizmet yolunda, 22 yıldır aynı
aşk ve heyecanla... Umudun, İcraatin,
Geleceğin Adı AK Parti...
MAKAS DEĞİŞİKLİĞİ
AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala:
Milletimiz 3 Kasım
kararıyla; Türkiye siyasetinde
makas değişikliğinin, İradenin
idareye hakim olmasının, İktidar
yolunun vesayet kurumlardan ve koridorlarından
değil sandıktan geçtiğinin, altına imza attı.
Genel Başkanımız ve AK Parti, milletimizin
bu iradesini istikamet olarak aldı ve gerçekten
de 3 Kasım'dan sonra hiçbir şey eskisi olmadı.
TARİHİ DÖNÜM
AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş:
Milletin
iradesinin, milletin idaresine
dönüştüğü, Anadolu ihtilalinin
sandıkta demokrasi ile tecelli ettiği tam
bağımsız ve güçlü Türkiye için bismillah
dediğimiz AK Parti iktidarımızın sadece yıldönümünde
değil; devlet ve millet olarak da
tarihi bir dönüm noktasındayız.
SİVİL SİYASET
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:
Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan liderliğinde hedeflerine
yürüdüğümüz Türkiye
Yüzyılı'nın en güçlü imzası, 3 Kasım 2002'de
milletimiz tarafından atıldı. 22 yıl önce AK
Parti'mizin genel seçimlerde birinci çıkarak
iktidara gelmesi, Türk siyasi hayatında yeni
bir başlangıç oldu. Milletimiz, AK Parti eliyle
sivil siyaseti yeniden inşa ederken, siyasal,
sosyal ve yapısal bir dönüşüm sürecini bizzat
başlattı. Milletin adamı, Cumhurbaşkanımız
ve Genel Başkanımıza milletimize hizmet
yolunda daha nice yıllar diliyoruz.
MİLLET YANILMAZ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı:
Milletimize hizmetkar olma
yolunda liderimiz Recep Tayyip
Erdoğan öncülüğünde 22 yıl 3
Kasım 2002 seçim sonuçlarıyla başlayan,
her yerde ve alanda gözlenen değişim ve
gelişimin başlangıcı. İnanıyor ve biliyoruz
ki, Millet asla yanılmaz.
AYRIMI KALDIRDIK
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya:
Cumhurbaşkanımızın
güçlü liderliğinde emin adımlarla
yürüdüğümüz ve Türkiye
Yüzyılı'nı inşa ettiğimiz hareketimiz 3 Kasım
2002 tarihinde milletimizce seçilerek iktidara
geldi. AK Partimiz 22 yıldır umudun, icraatin,
eser üretmenin, milletin sesinin, güçlü
iradenin adresi oldu. Milletimiz AK Parti ile
hiçbir ayrım gözetmeyen, vatandaşına eşit
yaklaşan, kuşatıcı siyasetiyle ülkesinin doğu
ve batısını aynı anda gören, demokrasi ve
iradeye sahip çıkan ve devrim niteliğinde
hizmetlere imza atan muhteşem bir kardeşlik
ve birlik çatısına sahip oldu.