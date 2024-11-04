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Giriş Tarihi: 4.11.2024

Türkiye Yüzyılı’nda hizmete devam

ANKARA
Türkiye Yüzyılı’nda hizmete devam
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: 22 yıl önce, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti'nin genel seçimlerde tek başına iktidara gelmesi, demokrasi ve kalkınma tarihimizde yeni bir dönemin kapılarını açtı. Milletimizin verdiği güçle vesayet odakları tasfiye edilerek demokrasimizin standartları yükseltildi, hak ve özgürlükler güçlendirildi ve sivil siyasetin alanı genişletildi. Türkiye Yüzyılı'nda, Cumhur İttifakı olarak daha yüksek demokratik standartlara ve daha ileri kalkınma hedeflerine ulaşarak, ülkemizin bağımsızlığına, halkımızın özgürlüğüne ve refahına hizmet etmeye devam edeceğiz.

YENİ UFUKLAR AÇACAĞIZ
Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Danışmanı Akif Çağatay Kılıç: Milletimizin özgür iradesiyle Türk siyasi hayatına yön veren AK Parti'nin, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile ülkemize yeni ufuklar açacağına yürekten inanıyorum.

TUZAKLARI BOZACAĞIZ
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: AK Parti'miz milli irade bayrağını yere düşürmediği için 22 yıldan bu yana iş başındadır. Ülkemize kurulan tuzakları bugüne kadar milletimizle birlikte bozduk, bundan sonra da bozmaya devam edeceğiz.

PRANGALARI KIRDIK
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: 22 yıl önce bugün, AK Parti, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimizin büyük teveccühüyle ülkemizi yönetmeye başladı. 3 Kasım2002 yakın tarihimizin dönüm noktasıdır. Türkiye bu tarihten itibaren prangalarından kurtulmuş, bölgesinde ve dünyada sözü geçen bir aktör oldu.

YOLA DEVAM
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır: Her şey Türkiye için! AK Parti 'miz 3 Kasım 2002'den bu yana, 22 yıldır iktidarda. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; Durmak yok, yola devam.

GURURU YAŞIYORUZ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: 3 Kasım 2002'de "Erdemliler Hareketi" olarak çıktığımız yolda hizmetle, başarı öyküleriyle, milletimizden aldığımız güven duygusuyla geçen 22 yıl... Türkiye'ye her alanda yaşattığımız değişim, dönüşüm, gelişim ve kalkınma projeleriyle Türkiye Yüzyılı'na ulaşmanın gururunu yaşıyoruz.

NİCE YILLARA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 3 Kasım 2002'de başlayan millete hizmet yolculuğumuz 22 yıldır aralıksız devam ediyor. "Büyük ve Güçlü Türkiye" için durmadan çalışmaya ve milletimizle birlikte yol yürümeye devam edeceğiz. Nice başarı ve hizmet dolu yıllara.

AYNI AŞKLA..
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Anadolu İhtilali 22 Yaşında! Milletimize hizmet yolunda, 22 yıldır aynı aşk ve heyecanla... Umudun, İcraatin, Geleceğin Adı AK Parti...

MAKAS DEĞİŞİKLİĞİ
AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala: Milletimiz 3 Kasım kararıyla; Türkiye siyasetinde makas değişikliğinin, İradenin idareye hakim olmasının, İktidar yolunun vesayet kurumlardan ve koridorlarından değil sandıktan geçtiğinin, altına imza attı. Genel Başkanımız ve AK Parti, milletimizin bu iradesini istikamet olarak aldı ve gerçekten de 3 Kasım'dan sonra hiçbir şey eskisi olmadı.

TARİHİ DÖNÜM
AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş: Milletin iradesinin, milletin idaresine dönüştüğü, Anadolu ihtilalinin sandıkta demokrasi ile tecelli ettiği tam bağımsız ve güçlü Türkiye için bismillah dediğimiz AK Parti iktidarımızın sadece yıldönümünde değil; devlet ve millet olarak da tarihi bir dönüm noktasındayız.

SİVİL SİYASET
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hedeflerine yürüdüğümüz Türkiye Yüzyılı'nın en güçlü imzası, 3 Kasım 2002'de milletimiz tarafından atıldı. 22 yıl önce AK Parti'mizin genel seçimlerde birinci çıkarak iktidara gelmesi, Türk siyasi hayatında yeni bir başlangıç oldu. Milletimiz, AK Parti eliyle sivil siyaseti yeniden inşa ederken, siyasal, sosyal ve yapısal bir dönüşüm sürecini bizzat başlattı. Milletin adamı, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımıza milletimize hizmet yolunda daha nice yıllar diliyoruz.

MİLLET YANILMAZ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: Milletimize hizmetkar olma yolunda liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 22 yıl 3 Kasım 2002 seçim sonuçlarıyla başlayan, her yerde ve alanda gözlenen değişim ve gelişimin başlangıcı. İnanıyor ve biliyoruz ki, Millet asla yanılmaz.

AYRIMI KALDIRDIK
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya: Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde emin adımlarla yürüdüğümüz ve Türkiye Yüzyılı'nı inşa ettiğimiz hareketimiz 3 Kasım 2002 tarihinde milletimizce seçilerek iktidara geldi. AK Partimiz 22 yıldır umudun, icraatin, eser üretmenin, milletin sesinin, güçlü iradenin adresi oldu. Milletimiz AK Parti ile hiçbir ayrım gözetmeyen, vatandaşına eşit yaklaşan, kuşatıcı siyasetiyle ülkesinin doğu ve batısını aynı anda gören, demokrasi ve iradeye sahip çıkan ve devrim niteliğinde hizmetlere imza atan muhteşem bir kardeşlik ve birlik çatısına sahip oldu.

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Türkiye Yüzyılı’nda hizmete devam
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