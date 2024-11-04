Türkiye Yüzyılı’nda hizmete devam

22 yıl önce,Cumhurbaşkanımız RecepTayyip Erdoğan liderliğinde AKParti'nin genel seçimlerde tekbaşına iktidara gelmesi, demokrasive kalkınma tarihimizde yeni bir döneminkapılarını açtı. Milletimizin verdiği güçlevesayet odakları tasfiye edilerek demokrasimizinstandartları yükseltildi, hak ve özgürlüklergüçlendirildi ve sivil siyasetin alanıgenişletildi. Türkiye Yüzyılı'nda, Cumhurİttifakı olarak daha yüksek demokratik standartlarave daha ileri kalkınma hedeflerineulaşarak, ülkemizin bağımsızlığına, halkımızınözgürlüğüne ve refahına hizmet etmeyedevam edeceğiz.Milletimizin özgüriradesiyle Türk siyasi hayatınayön veren AK Parti'nin, Türkiye Yüzyılıvizyonu ile ülkemize yeni ufuklar açacağınayürekten inanıyorum.: AK Parti'miz milli iradebayrağını yere düşürmediğiiçin 22 yıldan bu yana iş başındadır.Ülkemize kurulan tuzaklarıbugüne kadar milletimizle birlikte bozduk,bundan sonra da bozmaya devamedeceğiz.22 yıl önce bugün, AKParti, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde,milletimizin büyükteveccühüyle ülkemizi yönetmeye başladı.3 Kasım2002 yakın tarihimizin dönüm noktasıdır.Türkiye bu tarihten itibaren prangalarındankurtulmuş, bölgesinde ve dünyadasözü geçen bir aktör oldu.Her şey Türkiyeiçin! AK Parti 'miz 3 Kasım2002'den bu yana, 22 yıldır iktidarda.Cumhurbaşkanımız Recep TayyipErdoğan'ın liderliğinde; Durmak yok, yoladevam.3 Kasım 2002'de "ErdemlilerHareketi" olarak çıktığımız yoldahizmetle, başarı öyküleriyle, milletimizdenaldığımız güven duygusuylageçen 22 yıl... Türkiye'ye her alanda yaşattığımızdeğişim, dönüşüm, gelişim ve kalkınmaprojeleriyle Türkiye Yüzyılı'na ulaşmanıngururunu yaşıyoruz.Cumhurbaşkanımızın liderliğinde3 Kasım 2002'de başlayan milletehizmet yolculuğumuz 22 yıldıraralıksız devam ediyor. "Büyük ve GüçlüTürkiye" için durmadan çalışmaya ve milletimizlebirlikte yol yürümeye devam edeceğiz.Nice başarı ve hizmet dolu yıllara.Anadoluİhtilali 22 Yaşında! Milletimizehizmet yolunda, 22 yıldır aynıaşk ve heyecanla... Umudun, İcraatin,Geleceğin Adı AK Parti...Milletimiz 3 Kasımkararıyla; Türkiye siyasetindemakas değişikliğinin, İradeninidareye hakim olmasının, İktidaryolunun vesayet kurumlardan ve koridorlarındandeğil sandıktan geçtiğinin, altına imza attı.Genel Başkanımız ve AK Parti, milletimizinbu iradesini istikamet olarak aldı ve gerçektende 3 Kasım'dan sonra hiçbir şey eskisi olmadı.Milletiniradesinin, milletin idaresinedönüştüğü, Anadolu ihtilalininsandıkta demokrasi ile tecelli ettiği tambağımsız ve güçlü Türkiye için bismillahdediğimiz AK Parti iktidarımızın sadece yıldönümündedeğil; devlet ve millet olarak datarihi bir dönüm noktasındayız.Cumhurbaşkanımız RecepTayyip Erdoğan liderliğinde hedeflerineyürüdüğümüz TürkiyeYüzyılı'nın en güçlü imzası, 3 Kasım 2002'demilletimiz tarafından atıldı. 22 yıl önce AKParti'mizin genel seçimlerde birinci çıkarakiktidara gelmesi, Türk siyasi hayatında yenibir başlangıç oldu. Milletimiz, AK Parti eliylesivil siyaseti yeniden inşa ederken, siyasal,sosyal ve yapısal bir dönüşüm sürecini bizzatbaşlattı. Milletin adamı, Cumhurbaşkanımızve Genel Başkanımıza milletimize hizmetyolunda daha nice yıllar diliyoruz.Milletimize hizmetkar olmayolunda liderimiz Recep TayyipErdoğan öncülüğünde 22 yıl 3Kasım 2002 seçim sonuçlarıyla başlayan,her yerde ve alanda gözlenen değişim vegelişimin başlangıcı. İnanıyor ve biliyoruzki, Millet asla yanılmaz.Cumhurbaşkanımızıngüçlü liderliğinde emin adımlarlayürüdüğümüz ve TürkiyeYüzyılı'nı inşa ettiğimiz hareketimiz 3 Kasım2002 tarihinde milletimizce seçilerek iktidarageldi. AK Partimiz 22 yıldır umudun, icraatin,eser üretmenin, milletin sesinin, güçlüiradenin adresi oldu. Milletimiz AK Parti ilehiçbir ayrım gözetmeyen, vatandaşına eşityaklaşan, kuşatıcı siyasetiyle ülkesinin doğuve batısını aynı anda gören, demokrasi veiradeye sahip çıkan ve devrim niteliğindehizmetlere imza atan muhteşem bir kardeşlikve birlik çatısına sahip oldu.