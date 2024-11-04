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Giriş Tarihi: 4.11.2024 16:01

Yunanistan'ın denize bıraktığı bottaki düzensiz göçmenleri Türkiye kurtardı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan sahil güvenliğinin Sisam Adası açıklarında denize bıraktığı bottaki düzensiz göçmenlerin kurtarıldığını bildirdi.

AA
Yunanistan’ın denize bıraktığı bottaki düzensiz göçmenleri Türkiye kurtardı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait insansız hava aracı (İHA) ile 1 Kasım'da icra edilen keşif ve gözetleme faaliyetleri sırasında, bir Yunan botunun Sisam Adası'nın doğusuna düzensiz göçmenleri 2 can salıyla denize bıraktığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, düzensiz göçmenlerin, bölgeye intikal eden sahil güvenlik botu tarafından kurtarıldığı kaydedildi.

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Yunanistan'ın denize bıraktığı bottaki düzensiz göçmenleri Türkiye kurtardı
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