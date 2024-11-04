Yunanistan’ın denize bıraktığı bottaki düzensiz göçmenleri Türkiye kurtardı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait insansız hava aracı (İHA) ile 1 Kasım'da icra edilen keşif ve gözetleme faaliyetleri sırasında, bir Yunan botunun Sisam Adası'nın doğusuna düzensiz göçmenleri 2 can salıyla denize bıraktığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, düzensiz göçmenlerin, bölgeye intikal eden sahil güvenlik botu tarafından kurtarıldığı kaydedildi.