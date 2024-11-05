14 ilde Narkoçelik-46 operasyonu: 67 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "14 ilde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Sokak Satıcılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "NARKOÇELİK-46" operasyonlarında; 67 şüpheli zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. 42'si tutuklandı." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımının devamı şu şekilde:

''Uyuşturucu'', mücadele alanlarımızın başında geliyor. Uyuşturucuyu ''Küresel bir felaket'' olarak görüyoruz. Dünyanın en sinsi düşmanı olan bu illeti, özellikle göz aydınlığımız evlatlarımızdan uzak tutmak, onların uyuşturucu ağına düşmesini engellemek, öncelikli görevlerimizden. İçişleri ailesi olarak ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız"