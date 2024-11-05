14 ilde Narkoçelik-46 operasyonu: 67 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "14 ilde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Sokak Satıcılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "NARKOÇELİK-46" operasyonlarında; 67 şüpheli zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. 42'si tutuklandı." ifadelerini kullandı.
Bakan Yerlikaya'nın paylaşımının devamı şu şekilde:
''Uyuşturucu'', mücadele alanlarımızın başında geliyor. Uyuşturucuyu ''Küresel bir felaket'' olarak görüyoruz. Dünyanın en sinsi düşmanı olan bu illeti, özellikle göz aydınlığımız evlatlarımızdan uzak tutmak, onların uyuşturucu ağına düşmesini engellemek, öncelikli görevlerimizden. İçişleri ailesi olarak ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız"
1️⃣4️⃣ İlde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Sokak Satıcılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "NARKOÇELİK-46" operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 5, 2024
2️⃣ Ton 3️⃣ Kg Uyuşturucu Madde,
2️⃣ Milyon 9️⃣7️⃣6️⃣ Bin 3️⃣4️⃣5️⃣ adet kök kenevir ve kök skunk ile
6️⃣8️⃣ Bin 7️⃣3️⃣7️⃣ adet Uyuşturucu Hap ele… pic.twitter.com/MzW19weYtD