AK Parti yenilenme için milletle buluşuyor

AK Parti, 12 Ekim'de başlayan ilçe ve belde kongreleri ile değişim ve yenilenmenin startını verdi. Partinin kongreleri kardeşlik ve şölen havasında sürüyor. 560 ilçe kongresi tamamlandı, 413 ilçenin kongresi ise ay sonuna kadar bitecek. 2025 bahar aylarında yapılması öngörülen 8'nci büyük olağan kongrenin yapı taşları ilçe kongreleri ile atılıyor. Erdoğan, il kongreleri için sahaya iniyor. 30 Kasım'da Kahramanmaraş'a gitmesi öngörülen ı Erdoğan, 18 Ocak İzmir, 25 Ocak İstanbul ve 29 Ocak'ta Ankara kongrelerine de katılacak. AK Parti, 30 ilin 15'inde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla il yönetimlerini yeni isimlere emanet edecek. Her ilçede 400'ü aşkın delegesi bulunan AK Parti, Erdoğan'ın imzasıyla delegelerine 2028'e giden süreçte hataya yer vermemek için kapsayıcı ve kuşatıcı beş soru yöneltecek. Delegelere yöneltilecek soruların ön yazısını Cumhurbaşkanı Erdoğan kaleme almıştı. Kongrelerin kardeşlik ve şölen havası içinde geçmesi temennisinde bulunuldu. "Değerli dava arkadaşım" diye başlayan metinde Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nda insanımıza, insanlığa ve ülkemize daha iyi hizmet edebilmek için beş başlıkta değerli fikir ve düşüncelerinizin hedeflerimize yürürken yolumuzu aydınlatacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.