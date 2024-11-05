Bahçeli’nin çıkışına Soylu’dan destek:  Ak koyun kara koyun ortaya çıksın!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Öcalan, DEM grubunda PKK'nın tasfiye edileceğini ilan etsin" açıklamasının yankıları sürüyor. Partisinin TBMM'deki son grup toplantısında da çağrısını yineleyen Bahçeli "Bölücü teröre karşı aynı cephedeyiz. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan terörist başı, terörün bittiğini, PKK'nın lağvedildiğini söyleyecekse haydi DEM grubuna gelsin, bunları teker teker söylesin, ak koyun kara koyun ortaya çıksın, umut hakkından da istifade etsin. Sözümün arkasındayım ve teklifimde ısrarlıyım" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'Yİ SINAYACAKLAR

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terör örgütleri ABD'nin bebeğidir. Türkiye'yi sınayacaklar. Terörle sınayacaklar, bölünmeyle sınayacaklar, ekonomik amborgalarla, savunma sanayindeki yoksunluklarla sınamaya çalışacaklar. Bu ülkede Türkler Kürtler hep birlikte kardeş olarak yaşadığı andan itibaren sadece bu coğrafyanın değil dünyanın kaderini değiştirir." dedi.

PKK TERÖR ÖRGÜTÜ LAĞVEDİLECEKTİR

Bahçeli'nin çıkışını değerlendiren Soylu, "Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu ve söylediği son çıkış Türkiye'nin önüne konulmuş büyük bir fırsattır. Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli Türkiye'ye yön değiştirmişlerdir. Türkiye oyun değiştirmelidir ve oyun değiştirecektir. PKK terör örgütü lağvedilecektir" ifadelerini kullandı.