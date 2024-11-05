Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, son yolculuğuna uğurlandı

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde kuzeni tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı, öğle vakti kılındı ve ardından Şen'in naaşı Balışeyh Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene; Şen'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öte yandan, saldırıda hayatını kaybeden Şen'in koruması Mikail Çelikkol'un cenazesi de Merkez Döndü Kadın Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Sulakyurt ilçesine bağlı Ağaylı köyüne götürüldü.

OLAY DETAYLARI

Olay, Balışeyh ilçesindeki TOKİ konutları bölgesinde meydana geldi. Şüpheli E.Ş, Hilmi Şen (50), koruması Mikail Çelikkol (40), Ömer Şengül (42) ve Koray Kaya'yı (45) silahla yaraladı. Olay yeri yakınında bulunan bir kişi ise panikleyip düşerek yaralandı. Yaralılar, Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı ancak Başkan Hilmi Şen ve koruması Mikail Çelikkol, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırının faili olduğu belirtilen E.Ş, polis ekiplerince gözaltına alındı. Hilmi Şen, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisinden Balışeyh Belediye Başkanı olarak seçilmiş ve Temmuz ayında partisinden istifa etmişti.