SON DAKİKA! Başkan Erdoğan Kırgızistan’da resmi törenle karşılandı

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADA "YEŞİL FİNANS" ADIMI

Sürdürülebilir kalkınma gündeminin de aynı derecede iddialı olduğunu vurgulayan Ömüraliyev, "Türk Yeşil Finans Konseyi'nin kurulması ve Türk Yeşil Vizyonu'nun benimsenmesi yoluyla yeşil finans ve çevre yönetimini teşvik etmeye kararlıyız. Bu girişimler, yenilenebilir enerjiden sürdürülebilir kentsel kalkınmaya kadar çevre dostu projelere yatırım yapılmasını sağlayacaktır." diye konuştu.

Ömüraliyev, dijital dönüşüm alanında da "Büyük Türk Dili Modeli" ve "Yeryüzü Gözlem Teknolojik Uydusu" gibi projeleri hayata geçirmekten heyecan duyduklarını söyleyerek bunların teknolojik kabiliyetleri artırarak bölge genelinde çevresel izleme, dijital bağlantı ve inovasyon gibi alanlara fayda sağlayacağını dile getirdi.

Üye ülkeler arasında koordineli afet ve acil durum müdahalesini sağlamayı amaçlayan Sivil Koruma Mekanizması Anlaşması olduğunu kaydeden Ömüraliyev, bu anlaşmanın imzalanmasıyla güvenlik işbirliğinin güçlendirileceğine işaret etti.

Zirve çerçevesinde TDT üye ülkeleri arasındaki işbirliğini güçlendirmek için atılacak adımlara da değinen Ömüraliyev, "Üyelerimiz arasında işbirliğinin güçlendirilmesi sadece bu zirvemiz için değil teşkilatımız için her zaman bir önceliktir." dedi.