CHP’li başkan yardımcısından kadın personele yönelik tacizin detayları ortaya çıktı

ÖZEL HAYATA İLİŞKİN SORULAR SORMUŞ

Müfettişlere bilgi veren Hazal D.'nin ifadesinde Alptekin'in özel hayatına ilişkin soruları sorduğunu anlattı. Alptekin'in özellikle mesai sonrası çeşitli restoran ve kafelere davette bulunduğunu anlatan Hazal D. ifadesinde, "Güzelbahçe oturuyorum. Beni makama davet ettiği bir gün yüz yüze görüşmek istedi. Sonrasında ise 'güzelliğini neye borçlusun' diyerek sorular sordu. Mesai sonrasında şarap içip yemek yiyebileceği mekanların olduğunu söyledi. Daha sonra bana elini uzattı ve fiziksel olarak temas kurmaya çalıştı. Benimle arkadaş olmak istediğini, yakınlık kurmak istediğini söyledi" gibi ifadeler kullandı.

YAZGI G. DE SPOR MÜDÜRÜNÜN TACİZİNİ ANLATTI

Belediyenin spor eğitmeni olan Yazgı G. ise ifadesinde aynı zamanda Spor Müdürü Cenk Karslı'dan da şikayetçi olurken Başkan Yardımcısı Alptekin'in kendisini Bostanlı'da yemek yemeye davet ettiğini, spor ve okullarla ilgili konuları konuşmak istediğini söylediğini anlattı. Buluşma yerine, çalışma koşulları ve belediye spor okulları konularını görüşmek için gittiğinde söz konusu yerin daha önceden ayarlanmış bir ofis tarzı bir yer olduğunu görünce şaşırdığını dile getirdi.