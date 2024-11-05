Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı’nın eşi Aygül Caparova’nın akşam yemeğine katıldı

Ala-Arça Devlet Konutları'nda düzenlenen yemek programına gelen liderlerin eşleri Aygül Caparova tarafından karşılandı. Emine Erdoğan, lider eşleriyle yemek öncesi, ülkenin geleneksel el dokuması kumaş ve nakışlardan yapılan kıyafetlerin tanıtıldığı sergiyi gezdi.